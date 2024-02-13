https://ria.ru/20240213/spetsoperatsiya-1927074087.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.02.2024

В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска на южно-донецком направлении за сутки уничтожили до 250 украинских военнослужащих, две БМП, артиллерийскую систему М777 и станцию... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:09

2024-02-13T14:09

2024-02-13T14:15

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

запорожская область

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские войска на южно-донецком направлении за сутки уничтожили до 250 украинских военнослужащих, две БМП, артиллерийскую систему М777 и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области, Владимировка, Водяное, Урожайное, Пречистовка и Старомайорское ДНР."Потери противника составили до 250 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

запорожская область

старомайорское

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, запорожская область, старомайорское