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В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:09 13.02.2024 (обновлено: 14:15 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/spetsoperatsiya-1927074087.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.02.2024
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на южно-донецком направлении за сутки уничтожили до 250 украинских военнослужащих, две БМП, артиллерийскую систему М777 и станцию... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:09
2024-02-13T14:15
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
запорожская область
старомайорское
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские войска на южно-донецком направлении за сутки уничтожили до 250 украинских военнослужащих, две БМП, артиллерийскую систему М777 и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области, Владимировка, Водяное, Урожайное, Пречистовка и Старомайорское ДНР."Потери противника составили до 250 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
запорожская область
старомайорское
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, запорожская область, старомайорское
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Запорожская область, Старомайорское
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении до 250 военных и две БМП

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГаубица "Мста-Б" на боевой позиции
Гаубица Мста-Б на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Гаубица "Мста-Б" на боевой позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские войска на южно-донецком направлении за сутки уничтожили до 250 украинских военнослужащих, две БМП, артиллерийскую систему М777 и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области, Владимировка, Водяное, Урожайное, Пречистовка и Старомайорское ДНР.
«
"Потери противника составили до 250 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреЗапорожская областьСтаромайорское
 
 
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