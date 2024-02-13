https://ria.ru/20240213/spetsoperatsiya-1926983755.html

Российские Ми-28 уничтожили пункт управления ВСУ на Донецком направлении

Российские Ми-28 уничтожили пункт управления ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 13.02.2024

Российские Ми-28 уничтожили пункт управления ВСУ на Донецком направлении

Российские боевые вертолеты Ми-28 нанесли удар по опорным пунктам и живой силе украинских войск на донецком направлении, в результате был уничтожен пункт... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T05:04

2024-02-13T05:04

2024-02-13T05:04

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские боевые вертолеты Ми-28 нанесли удар по опорным пунктам и живой силе украинских войск на донецком направлении, в результате был уничтожен пункт управления и бронетехники ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28 в составе смешанной тактической группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет с маневра кабрирования и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ", - говорится в сообщении. После удара экипажи отстреляли тепловые ловушки, предотвращающие попадание ракет переносных зенитно-ракетных комплексов противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели. "После получения непосредственно боевой задачи смешанной тактической группой был произведен вылет и выход в район цели на северодонецком тактическом направлении. По докладу авиационного наводчика было произведено поражение и уничтожение площадной цели, а именно взводный опорный пункт противника", – цитируется в сообщении летчик Ми-28 с позывным "Закат". Армейская авиация в ходе СВО сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику ВСУ, доставляет десанты и военные грузы.

https://ria.ru/20240213/spetsoperatsiya-1926983394.html

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россия, вооруженные силы украины, ми-28, вооруженные силы рф, безопасность