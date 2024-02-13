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Российские Ми-28 уничтожили пункт управления ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 13.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/spetsoperatsiya-1926983755.html
Российские Ми-28 уничтожили пункт управления ВСУ на Донецком направлении
Российские Ми-28 уничтожили пункт управления ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 13.02.2024
Российские Ми-28 уничтожили пункт управления ВСУ на Донецком направлении
Российские боевые вертолеты Ми-28 нанесли удар по опорным пунктам и живой силе украинских войск на донецком направлении, в результате был уничтожен пункт... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T05:04
2024-02-13T05:04
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
ми-28
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские боевые вертолеты Ми-28 нанесли удар по опорным пунктам и живой силе украинских войск на донецком направлении, в результате был уничтожен пункт управления и бронетехники ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28 в составе смешанной тактической группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет с маневра кабрирования и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ", - говорится в сообщении. После удара экипажи отстреляли тепловые ловушки, предотвращающие попадание ракет переносных зенитно-ракетных комплексов противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели. "После получения непосредственно боевой задачи смешанной тактической группой был произведен вылет и выход в район цели на северодонецком тактическом направлении. По докладу авиационного наводчика было произведено поражение и уничтожение площадной цели, а именно взводный опорный пункт противника", – цитируется в сообщении летчик Ми-28 с позывным "Закат". Армейская авиация в ходе СВО сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику ВСУ, доставляет десанты и военные грузы.
https://ria.ru/20240213/spetsoperatsiya-1926983394.html
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россия, вооруженные силы украины, ми-28, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские Ми-28 уничтожили пункт управления ВСУ на Донецком направлении

МО: российские Ми-28 уничтожили пункт управления ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник"
Ударный вертолет Ми-28Н Ночной охотник - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник". Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские боевые вертолеты Ми-28 нанесли удар по опорным пунктам и живой силе украинских войск на донецком направлении, в результате был уничтожен пункт управления и бронетехники ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28 в составе смешанной тактической группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет с маневра кабрирования и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ", - говорится в сообщении.
После удара экипажи отстреляли тепловые ловушки, предотвращающие попадание ракет переносных зенитно-ракетных комплексов противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.
"После получения непосредственно боевой задачи смешанной тактической группой был произведен вылет и выход в район цели на северодонецком тактическом направлении. По докладу авиационного наводчика было произведено поражение и уничтожение площадной цели, а именно взводный опорный пункт противника", – цитируется в сообщении летчик Ми-28 с позывным "Закат".
Армейская авиация в ходе СВО сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику ВСУ, доставляет десанты и военные грузы.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМи-28Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
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