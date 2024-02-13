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В МО выделят средства на проведение расширенного неонатального скрининга
В МО выделят средства на проведение расширенного неонатального скрининга - РИА Новости, 13.02.2024
В МО выделят средства на проведение расширенного неонатального скрининга
Более 240 миллионов рублей выделят на проведение расширенного неонатального скрининга новорожденных в Московской области в 2024 году, сообщил телеканал “360”. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:48
2024-02-13T15:48
2024-02-13T15:48
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Более 240 миллионов рублей выделят на проведение расширенного неонатального скрининга новорожденных в Московской области в 2024 году, сообщил телеканал “360”.По словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, исследования помогут выявить врожденные патологии на самых ранних стадиях. Так, на сегодняшний день малышей проверяют на 36 генетических заболеваний.Отмечается, что неонатальные скрининги можно бесплатно пройти во всех роддомах, перинатальных центрах и детских поликлиниках Подмосковья.
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