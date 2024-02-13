https://ria.ru/20240213/skrining-1927107308.html

В МО выделят средства на проведение расширенного неонатального скрининга

В МО выделят средства на проведение расширенного неонатального скрининга - РИА Новости, 13.02.2024

В МО выделят средства на проведение расширенного неонатального скрининга

Более 240 миллионов рублей выделят на проведение расширенного неонатального скрининга новорожденных в Московской области в 2024 году, сообщил телеканал “360”. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:48

2024-02-13T15:48

2024-02-13T15:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839722447_0:170:3138:1935_1920x0_80_0_0_87cbad9cbb3057211f1d6f281ffef5ad.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Более 240 миллионов рублей выделят на проведение расширенного неонатального скрининга новорожденных в Московской области в 2024 году, сообщил телеканал “360”.По словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, исследования помогут выявить врожденные патологии на самых ранних стадиях. Так, на сегодняшний день малышей проверяют на 36 генетических заболеваний.Отмечается, что неонатальные скрининги можно бесплатно пройти во всех роддомах, перинатальных центрах и детских поликлиниках Подмосковья.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)