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В Сенегале отключили доступ к мобильному интернету - РИА Новости, 13.02.2024
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13:17 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/senegal-1927055338.html
В Сенегале отключили доступ к мобильному интернету
В Сенегале отключили доступ к мобильному интернету - РИА Новости, 13.02.2024
В Сенегале отключили доступ к мобильному интернету
Власти Сенегала отключили доступ к мобильному интернету из-за распространения в соцсетях материалов с призывами к протестам против переноса президентских... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:17
2024-02-13T13:17
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Власти Сенегала отключили доступ к мобильному интернету из-за распространения в соцсетях материалов с призывами к протестам против переноса президентских выборов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство телекоммуникаций страны. "По причине распространения в социальных сетях множества подстрекательских сообщений, которые разжигают ненависть и уже спровоцировали беспорядки… доступ к мобильному интернету приостановлен во вторник 13 февраля", - приводит агентство слова из коммюнике министерства. Ранее парламент Сенегала принял закон о переносе президентских выборов, запланированных на февраль, на 15 декабря 2024 года, при этом депутатов от оппозиции силой вывели из зала заседаний перед голосованием. В среду американский госдеп заявил, что не может считать перенос выборов в Сенегале законным.
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в мире, сенегал
В мире, Сенегал
В Сенегале отключили доступ к мобильному интернету

В Сенегале отключили доступ к мобильному интернету из-за призывов к протестам

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Власти Сенегала отключили доступ к мобильному интернету из-за распространения в соцсетях материалов с призывами к протестам против переноса президентских выборов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство телекоммуникаций страны.
"По причине распространения в социальных сетях множества подстрекательских сообщений, которые разжигают ненависть и уже спровоцировали беспорядки… доступ к мобильному интернету приостановлен во вторник 13 февраля", - приводит агентство слова из коммюнике министерства.
Ранее парламент Сенегала принял закон о переносе президентских выборов, запланированных на февраль, на 15 декабря 2024 года, при этом депутатов от оппозиции силой вывели из зала заседаний перед голосованием. В среду американский госдеп заявил, что не может считать перенос выборов в Сенегале законным.
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