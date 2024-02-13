https://ria.ru/20240213/senegal-1927055338.html

В Сенегале отключили доступ к мобильному интернету

В Сенегале отключили доступ к мобильному интернету - РИА Новости, 13.02.2024

В Сенегале отключили доступ к мобильному интернету

Власти Сенегала отключили доступ к мобильному интернету из-за распространения в соцсетях материалов с призывами к протестам против переноса президентских... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T13:17

2024-02-13T13:17

2024-02-13T13:17

в мире

сенегал

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Власти Сенегала отключили доступ к мобильному интернету из-за распространения в соцсетях материалов с призывами к протестам против переноса президентских выборов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство телекоммуникаций страны. "По причине распространения в социальных сетях множества подстрекательских сообщений, которые разжигают ненависть и уже спровоцировали беспорядки… доступ к мобильному интернету приостановлен во вторник 13 февраля", - приводит агентство слова из коммюнике министерства. Ранее парламент Сенегала принял закон о переносе президентских выборов, запланированных на февраль, на 15 декабря 2024 года, при этом депутатов от оппозиции силой вывели из зала заседаний перед голосованием. В среду американский госдеп заявил, что не может считать перенос выборов в Сенегале законным.

https://ria.ru/20231226/gaza-1918246246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сенегал