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ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 13.02.2024

ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили пять атак ВСУ, потери Украины составили до 325 военнослужащих и один... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:07

2024-02-13T14:07

2024-02-13T14:08

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

клещеевка

днр

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили пять атак ВСУ, потери Украины составили до 325 военнослужащих и один танк, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское и Новокалиново Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражены пять атак формирований 24-й механизированной, 5-й штурмовой, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Ленинское, Шумы, Красногоровка и Георгиевка ДНР."Противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и 25 автомобилей", - сообщили в Минобороны.

клещеевка

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, клещеевка, днр