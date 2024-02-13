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ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 13.02.2024
ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили пять атак ВСУ, потери Украины составили до 325 военнослужащих и один... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:07
2024-02-13T14:07
2024-02-13T14:08
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
клещеевка
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили пять атак ВСУ, потери Украины составили до 325 военнослужащих и один танк, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское и Новокалиново Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражены пять атак формирований 24-й механизированной, 5-й штурмовой, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Ленинское, Шумы, Красногоровка и Георгиевка ДНР."Противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и 25 автомобилей", - сообщили в Минобороны.
клещеевка
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, клещеевка, днр
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Клещеевка, ДНР
ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
МО: ВС России заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили пять атак ВСУ, потери Украины составили до 325 военнослужащих и один танк, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское и Новокалиново Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, отражены пять атак формирований 24-й механизированной, 5-й штурмовой, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка
, Ленинское, Шумы, Красногоровка
и Георгиевка ДНР
.
"Противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и 25 автомобилей", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине