https://ria.ru/20240213/rozysk-1927127614.html
Украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала объявили в розыск в России
Украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала объявили в розыск в России - РИА Новости, 13.02.2024
Украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала объявили в розыск в России
МВД России объявило в розыск украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, призывавшего к массовому убийству россиян, в том числе детей, следует из базы розыска РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:48
2024-02-13T16:48
2024-02-13T17:06
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
украина
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. МВД России объявило в розыск украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, призывавшего к массовому убийству россиян, в том числе детей, следует из базы розыска МВД России."Фахрудин Шарафмал, 5.2.1998. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска.Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.СК РФ в марте 2022 года возбудил уголовное дело в отношении Шарафмала по пункту "б" части 2 статьи 282 УК РФ, пунктам "а", "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности; реабилитация нацизма - одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала).Ведущий в эфире украинского телеканала процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских. Впоследствии он принес извинения, видеоролик был опубликован на YouTube-канале телеканала, однако при этом он сказал, что делает это, потому что "украинцы - не такие люди, как россияне, в первую очередь мы - люди, во мне говорила боль утраты и печаль за друга".
https://ria.ru/20230314/rusofobiya-1857844327.html
https://ria.ru/20240213/rozysk-1927098244.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), украина, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
Украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала объявили в розыск в России
МВД объявило в розыск украинского телеведущего, призывавшего к убийству россиян
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. МВД России объявило в розыск украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, призывавшего к массовому убийству россиян, в том числе детей, следует из базы розыска МВД России.
«
"Фахрудин Шарафмал, 5.2.1998. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска.
Вышинский рассказал в СБ ООН о примерах русофобии украинских властей
Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
СК
РФ в марте 2022 года возбудил уголовное дело в отношении Шарафмала по пункту "б" части 2 статьи 282 УК РФ, пунктам "а", "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности; реабилитация нацизма - одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала).
Ведущий в эфире украинского телеканала процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских. Впоследствии он принес извинения, видеоролик был опубликован на YouTube-канале телеканала, однако при этом он сказал, что делает это, потому что "украинцы - не такие люди, как россияне, в первую очередь мы - люди, во мне говорила боль утраты и печаль за друга".
В России объявили в розыск главу фонда госимущества Украины