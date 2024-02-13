Рейтинг@Mail.ru
Украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала объявили в розыск в России - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 13.02.2024 (обновлено: 17:06 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/rozysk-1927127614.html
Украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала объявили в розыск в России
Украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала объявили в розыск в России - РИА Новости, 13.02.2024
Украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала объявили в розыск в России
МВД России объявило в розыск украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, призывавшего к массовому убийству россиян, в том числе детей, следует из базы розыска РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:48
2024-02-13T17:06
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
украина
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. МВД России объявило в розыск украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, призывавшего к массовому убийству россиян, в том числе детей, следует из базы розыска МВД России."Фахрудин Шарафмал, 5.2.1998. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска.Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.СК РФ в марте 2022 года возбудил уголовное дело в отношении Шарафмала по пункту "б" части 2 статьи 282 УК РФ, пунктам "а", "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности; реабилитация нацизма - одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала).Ведущий в эфире украинского телеканала процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских. Впоследствии он принес извинения, видеоролик был опубликован на YouTube-канале телеканала, однако при этом он сказал, что делает это, потому что "украинцы - не такие люди, как россияне, в первую очередь мы - люди, во мне говорила боль утраты и печаль за друга".
https://ria.ru/20230314/rusofobiya-1857844327.html
https://ria.ru/20240213/rozysk-1927098244.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), украина, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
Украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала объявили в розыск в России

МВД объявило в розыск украинского телеведущего, призывавшего к убийству россиян

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. МВД России объявило в розыск украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, призывавшего к массовому убийству россиян, в том числе детей, следует из базы розыска МВД России.
«
"Фахрудин Шарафмал, 5.2.1998. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска.
Вышинский о русофобии на Украине - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Вышинский рассказал в СБ ООН о примерах русофобии украинских властей
14 марта 2023, 17:26
Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
СК РФ в марте 2022 года возбудил уголовное дело в отношении Шарафмала по пункту "б" части 2 статьи 282 УК РФ, пунктам "а", "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности; реабилитация нацизма - одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала).
Ведущий в эфире украинского телеканала процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских. Впоследствии он принес извинения, видеоролик был опубликован на YouTube-канале телеканала, однако при этом он сказал, что делает это, потому что "украинцы - не такие люди, как россияне, в первую очередь мы - люди, во мне говорила боль утраты и печаль за друга".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
В России объявили в розыск главу фонда госимущества Украины
Вчера, 15:13
 
РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)УкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала