https://ria.ru/20240213/rozysk-1927127614.html

Украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала объявили в розыск в России

Украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала объявили в розыск в России - РИА Новости, 13.02.2024

Украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, призывавшего к массовому убийству россиян, в том числе детей, следует из базы розыска РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T16:48

2024-02-13T16:48

2024-02-13T17:06

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. МВД России объявило в розыск украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, призывавшего к массовому убийству россиян, в том числе детей, следует из базы розыска МВД России."Фахрудин Шарафмал, 5.2.1998. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска.Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.СК РФ в марте 2022 года возбудил уголовное дело в отношении Шарафмала по пункту "б" части 2 статьи 282 УК РФ, пунктам "а", "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности; реабилитация нацизма - одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала).Ведущий в эфире украинского телеканала процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских. Впоследствии он принес извинения, видеоролик был опубликован на YouTube-канале телеканала, однако при этом он сказал, что делает это, потому что "украинцы - не такие люди, как россияне, в первую очередь мы - люди, во мне говорила боль утраты и печаль за друга".

https://ria.ru/20230314/rusofobiya-1857844327.html

https://ria.ru/20240213/rozysk-1927098244.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), украина, следственный комитет россии (ск рф)