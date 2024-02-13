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В России объявили в розыск начальников двух украинских СИЗО - РИА Новости, 13.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 13.02.2024 (обновлено: 15:11 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/rozysk-1927095306.html
В России объявили в розыск начальников двух украинских СИЗО
В России объявили в розыск начальников двух украинских СИЗО - РИА Новости, 13.02.2024
В России объявили в розыск начальников двух украинских СИЗО
МВД РФ объявило в розыск начальников киевского и харьковского СИЗО Александра Балдука и Евгения Бартощака, где пытали российских военных, следует из базы... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:03
2024-02-13T15:11
россия
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
харьков
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск начальников киевского и харьковского СИЗО Александра Балдука и Евгения Бартощака, где пытали российских военных, следует из базы розыска."Александр Григорьевич Балдук, 1.1.1962, Евгений Николаевич Бартощак. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой они привлекаются к ответственности и объявлены в розыск, не уточняется.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в мае 2023 года рассказал в интервью РИА Новости о возбуждении новых уголовных дел о пытках российских военнопленных в отношении начальника СИЗО №13 в Киеве Александра Балдука и начальника СИЗО Харькова Евгения Бартощака, а также иных лиц из числа сотрудников учреждений и службы безопасности Украины в Киеве.
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915030217.html
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россия, в мире, украина, киев, харьков, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Харьков, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ситуация в ДНР и ЛНР
В России объявили в розыск начальников двух украинских СИЗО

МВД России объявило в розыск начальников киевского и харьковского СИЗО

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск начальников киевского и харьковского СИЗО Александра Балдука и Евгения Бартощака, где пытали российских военных, следует из базы розыска.
"Александр Григорьевич Балдук, 1.1.1962, Евгений Николаевич Бартощак. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой они привлекаются к ответственности и объявлены в розыск, не уточняется.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в мае 2023 года рассказал в интервью РИА Новости о возбуждении новых уголовных дел о пытках российских военнопленных в отношении начальника СИЗО №13 в Киеве Александра Балдука и начальника СИЗО Харькова Евгения Бартощака, а также иных лиц из числа сотрудников учреждений и службы безопасности Украины в Киеве.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
В СПЧ заявили, что даже ООН признала пытки россиян на Украине
11 декабря 2023, 11:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаКиевХарьковСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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