https://ria.ru/20240213/rozysk-1927095306.html

В России объявили в розыск начальников двух украинских СИЗО

В России объявили в розыск начальников двух украинских СИЗО - РИА Новости, 13.02.2024

В России объявили в розыск начальников двух украинских СИЗО

МВД РФ объявило в розыск начальников киевского и харьковского СИЗО Александра Балдука и Евгения Бартощака, где пытали российских военных, следует из базы... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:03

2024-02-13T15:03

2024-02-13T15:11

россия

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харьков

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск начальников киевского и харьковского СИЗО Александра Балдука и Евгения Бартощака, где пытали российских военных, следует из базы розыска."Александр Григорьевич Балдук, 1.1.1962, Евгений Николаевич Бартощак. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой они привлекаются к ответственности и объявлены в розыск, не уточняется.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в мае 2023 года рассказал в интервью РИА Новости о возбуждении новых уголовных дел о пытках российских военнопленных в отношении начальника СИЗО №13 в Киеве Александра Балдука и начальника СИЗО Харькова Евгения Бартощака, а также иных лиц из числа сотрудников учреждений и службы безопасности Украины в Киеве.

https://ria.ru/20231211/ukraina-1915030217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, украина, киев, харьков, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр