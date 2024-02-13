https://ria.ru/20240213/rozysk-1927095306.html
В России объявили в розыск начальников двух украинских СИЗО
В России объявили в розыск начальников двух украинских СИЗО - РИА Новости, 13.02.2024
В России объявили в розыск начальников двух украинских СИЗО
МВД РФ объявило в розыск начальников киевского и харьковского СИЗО Александра Балдука и Евгения Бартощака, где пытали российских военных, следует из базы... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:03
2024-02-13T15:03
2024-02-13T15:11
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск начальников киевского и харьковского СИЗО Александра Балдука и Евгения Бартощака, где пытали российских военных, следует из базы розыска."Александр Григорьевич Балдук, 1.1.1962, Евгений Николаевич Бартощак. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой они привлекаются к ответственности и объявлены в розыск, не уточняется.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в мае 2023 года рассказал в интервью РИА Новости о возбуждении новых уголовных дел о пытках российских военнопленных в отношении начальника СИЗО №13 в Киеве Александра Балдука и начальника СИЗО Харькова Евгения Бартощака, а также иных лиц из числа сотрудников учреждений и службы безопасности Украины в Киеве.
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915030217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В России объявили в розыск начальников двух украинских СИЗО
МВД России объявило в розыск начальников киевского и харьковского СИЗО