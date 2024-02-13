https://ria.ru/20240213/rossiya-1927077825.html
Разведка Эстонии заявила, что Россия сильнее Украины в боях на истощение
Разведка Эстонии заявила, что Россия сильнее Украины в боях на истощение - РИА Новости, 13.02.2024
Разведка Эстонии заявила, что Россия сильнее Украины в боях на истощение
Россия имеет преимущество перед Украиной в боях на истощение, так как производит больше боеприпасов, заявил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:19
2024-02-13T14:19
2024-02-13T15:40
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 фев — РИА Новости. Россия имеет преимущество перед Украиной в боях на истощение, так как производит больше боеприпасов, заявил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг порталу эстонского телерадиовещания ERR."Украинцы находятся под большим давлением, ситуация тяжелая. В прошлом году Россия произвела 3,5 миллиона снарядов, а в этом году это число, вероятно, увеличится до четырех миллионов. Если говорить о цифрах, то в течение 365 дней они могут выпускать по десять тысяч снарядов в день", — сказал он.Офицер отметил, что такая же ситуация складывается и с военной техникой, и с личным составом. Он также подчеркнул, что не ждет в ближайшие пару лет ситуации, когда Россия будет терять существенно больше, чем может произвести.В январе газета Financial Times писала, что солдаты ВСУ жалуются на дефицит боеприпасов. Как рассказали собеседники издания, столкнувшись с сокращением поставок, они вынуждены ограничивать использование снарядов, в то время как российская армия усиливает атаки.Газета New York Times сообщила, что, по мнению Запада, без помощи Вашингтона Киеву существует высокая вероятность постепенного краха ВСУ на поле боя в этом году, а украинская система ПВО без новых поставок сможет продержаться только до следующего месяца.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.
https://ria.ru/20240213/snaryady-1926975198.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Разведка Эстонии заявила, что Россия сильнее Украины в боях на истощение
Разведка Эстонии: Россия имеет преимущество перед Украиной в боеприпасах
ХЕЛЬСИНКИ, 13 фев — РИА Новости.
Россия имеет преимущество перед Украиной в боях на истощение, так как производит больше боеприпасов, заявил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг порталу эстонского телерадиовещания ERR
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"Украинцы находятся под большим давлением, ситуация тяжелая. В прошлом году Россия произвела 3,5 миллиона снарядов, а в этом году это число, вероятно, увеличится до четырех миллионов. Если говорить о цифрах, то в течение 365 дней они могут выпускать по десять тысяч снарядов в день", — сказал он.
Офицер отметил, что такая же ситуация складывается и с военной техникой, и с личным составом.
Он также подчеркнул, что не ждет в ближайшие пару лет ситуации, когда Россия будет терять существенно больше, чем может произвести.
"Пытаются выжить". СМИ раскрыли, что Россия устроила ВСУ
В январе газета Financial Times писала, что солдаты ВСУ жалуются на дефицит боеприпасов. Как рассказали собеседники издания, столкнувшись с сокращением поставок, они вынуждены ограничивать использование снарядов, в то время как российская армия усиливает атаки.
Газета New York Times сообщила, что, по мнению Запада, без помощи Вашингтона Киеву существует высокая вероятность постепенного краха ВСУ на поле боя в этом году, а украинская система ПВО без новых поставок сможет продержаться только до следующего месяца.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу
на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.
"У офицеров есть план по убитым". Украинские военные раскрыли правду о ВСУ