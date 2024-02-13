https://ria.ru/20240213/rospotrebnadzor-1927086615.html

Роспотребнадзор приостановил реализацию отдельных партий воды "Джермук"

Роспотребнадзор приостановил реализацию отдельных партий воды "Джермук" - РИА Новости, 13.02.2024

Роспотребнадзор приостановил реализацию отдельных партий воды "Джермук"

Роспотребнадзор приостанавливает продажу некоторых партий минеральной воды "Джермук" для проверки на безопасность из-за информации о гибели жителя Владикавказа... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:37

2024-02-13T14:37

2024-02-13T16:22

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владикавказ

здоровье - общество

республика северная осетия - алания

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор приостанавливает продажу некоторых партий минеральной воды "Джермук" для проверки на безопасность из-за информации о гибели жителя Владикавказа после ее употребления, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Приостанавливается реализация отдельных партий минеральной воды "Джермук", расфасованных в стеклянную тару объемом 0,5 литра и ввезенных на территорию России в период с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года, с датой производства 28.12.2023", — говорится на сайте ведомства.Маркировка позволила Роспотребнадзору быстро определить местонахождение продукции и не допустить ее дальнейшей продажи. Компаниям, реализующим минералку, направили дополнительные уведомления. Эти меры снизят риски покупки потенциально опасного товара, подчеркнули в ведомстве.Специалисты республиканского Управления Роспотребнадзора и лабораторные центры во Владикавказе и Москве проводят проверку и исследуют образцы изъятой продукции.Позже оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) также подтвердил РИА Новости, что блокирует розничную продажу воды "Джермук". Он уточнил, что всего в магазинах находится почти 2,5 миллиона бутылок из этой партии в 84 регионах.

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владикавказ, здоровье - общество, республика северная осетия - алания