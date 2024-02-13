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Роспотребнадзор приостановил реализацию отдельных партий воды "Джермук" - РИА Новости, 13.02.2024
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14:37 13.02.2024 (обновлено: 16:22 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/rospotrebnadzor-1927086615.html
Роспотребнадзор приостановил реализацию отдельных партий воды "Джермук"
Роспотребнадзор приостановил реализацию отдельных партий воды "Джермук" - РИА Новости, 13.02.2024
Роспотребнадзор приостановил реализацию отдельных партий воды "Джермук"
Роспотребнадзор приостанавливает продажу некоторых партий минеральной воды "Джермук" для проверки на безопасность из-за информации о гибели жителя Владикавказа... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:37
2024-02-13T16:22
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владикавказ
здоровье - общество
республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор приостанавливает продажу некоторых партий минеральной воды "Джермук" для проверки на безопасность из-за информации о гибели жителя Владикавказа после ее употребления, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. &quot;Приостанавливается реализация отдельных партий минеральной воды &quot;Джермук&quot;, расфасованных в стеклянную тару объемом 0,5 литра и ввезенных на территорию России в период с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года, с датой производства 28.12.2023&quot;, — говорится на сайте ведомства.Маркировка позволила Роспотребнадзору быстро определить местонахождение продукции и не допустить ее дальнейшей продажи. Компаниям, реализующим минералку, направили дополнительные уведомления. Эти меры снизят риски покупки потенциально опасного товара, подчеркнули в ведомстве.Специалисты республиканского Управления Роспотребнадзора и лабораторные центры во Владикавказе и Москве проводят проверку и исследуют образцы изъятой продукции.Позже оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) также подтвердил РИА Новости, что блокирует розничную продажу воды "Джермук". Он уточнил, что всего в магазинах находится почти 2,5 миллиона бутылок из этой партии в 84 регионах.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владикавказ, здоровье - общество, республика северная осетия - алания
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Владикавказ, Здоровье - Общество, Республика Северная Осетия - Алания
Роспотребнадзор приостановил реализацию отдельных партий воды "Джермук"

В РФ приостановили продажу отдельных партий воды "Джермук"

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПроизводство минеральной и питьевой воды
Производство минеральной и питьевой воды - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Производство минеральной и питьевой воды. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор приостанавливает продажу некоторых партий минеральной воды "Джермук" для проверки на безопасность из-за информации о гибели жителя Владикавказа после ее употребления, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«

"Приостанавливается реализация отдельных партий минеральной воды "Джермук", расфасованных в стеклянную тару объемом 0,5 литра и ввезенных на территорию России в период с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года, с датой производства 28.12.2023", — говорится на сайте ведомства.

Маркировка позволила Роспотребнадзору быстро определить местонахождение продукции и не допустить ее дальнейшей продажи. Компаниям, реализующим минералку, направили дополнительные уведомления. Эти меры снизят риски покупки потенциально опасного товара, подчеркнули в ведомстве.
Специалисты республиканского Управления Роспотребнадзора и лабораторные центры во Владикавказе и Москве проводят проверку и исследуют образцы изъятой продукции.
Позже оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) также подтвердил РИА Новости, что блокирует розничную продажу воды "Джермук". Он уточнил, что всего в магазинах находится почти 2,5 миллиона бутылок из этой партии в 84 регионах.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВладикавказЗдоровье - ОбществоРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
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