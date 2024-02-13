https://ria.ru/20240213/rospotrebnadzor-1927054466.html

Роспотребнадзор рассказал о платформах разработки вакцины

Роспотребнадзор рассказал о платформах разработки вакцины - РИА Новости, 13.02.2024

Роспотребнадзор рассказал о платформах разработки вакцины

Специалисты Роспотребнадзора работают над новыми технологиями по быстрому созданию вакцин, так, разработаны уже шесть новых вакцинных платформ, заявила глава... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T13:13

2024-02-13T13:13

2024-02-13T13:13

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора работают над новыми технологиями по быстрому созданию вакцин, так, разработаны уже шесть новых вакцинных платформ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Да, конечно. В рамках федерального проекта "Санитарный щит" у нас уже созданы 6 новых вакцинных платформ с использованием генных технологий", - сказала Попова журналистам, отвечая на вопрос, ведется ли работа над новыми технологиями по быстрому созданию вакцин. Она отметила, что предложения российских специалистов о том, что нужны готовые платформы для разработки вакцин, оказались совершенно правильными, это показала прошедшая пандемия. По словам Поповой, для защиты здоровья людей Россия использует самые передовые технологии проактивного эпидемиологического надзора.

https://ria.ru/20240213/biobezopasnost-1927014633.html

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россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)