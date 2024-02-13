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Роспотребнадзор рассказал о платформах разработки вакцины - РИА Новости, 13.02.2024
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13:13 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/rospotrebnadzor-1927054466.html
Роспотребнадзор рассказал о платформах разработки вакцины
Роспотребнадзор рассказал о платформах разработки вакцины - РИА Новости, 13.02.2024
Роспотребнадзор рассказал о платформах разработки вакцины
Специалисты Роспотребнадзора работают над новыми технологиями по быстрому созданию вакцин, так, разработаны уже шесть новых вакцинных платформ, заявила глава... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:13
2024-02-13T13:13
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора работают над новыми технологиями по быстрому созданию вакцин, так, разработаны уже шесть новых вакцинных платформ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Да, конечно. В рамках федерального проекта "Санитарный щит" у нас уже созданы 6 новых вакцинных платформ с использованием генных технологий", - сказала Попова журналистам, отвечая на вопрос, ведется ли работа над новыми технологиями по быстрому созданию вакцин. Она отметила, что предложения российских специалистов о том, что нужны готовые платформы для разработки вакцин, оказались совершенно правильными, это показала прошедшая пандемия. По словам Поповой, для защиты здоровья людей Россия использует самые передовые технологии проактивного эпидемиологического надзора.
https://ria.ru/20240213/biobezopasnost-1927014633.html
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россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал о платформах разработки вакцины

Специалисты Роспотребнадзора создали уже 6 платформ для быстрого создания вакцин

© Фото : Пресс-служба ВятГУСпециалисты Роспотребнадзора
Специалисты Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : Пресс-служба ВятГУ
Специалисты Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора работают над новыми технологиями по быстрому созданию вакцин, так, разработаны уже шесть новых вакцинных платформ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Да, конечно. В рамках федерального проекта "Санитарный щит" у нас уже созданы 6 новых вакцинных платформ с использованием генных технологий", - сказала Попова журналистам, отвечая на вопрос, ведется ли работа над новыми технологиями по быстрому созданию вакцин.
Она отметила, что предложения российских специалистов о том, что нужны готовые платформы для разработки вакцин, оказались совершенно правильными, это показала прошедшая пандемия.
По словам Поповой, для защиты здоровья людей Россия использует самые передовые технологии проактивного эпидемиологического надзора.
Анна Попова
Попова отметила интерес к экспорту российских технологий биобезопасности
10:47
 
РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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