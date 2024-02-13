https://ria.ru/20240213/roskomnadzor-1927001020.html

Специалисты Роскомнадзора в январе заблокировали 575 фишинговых ресурсов

Специалисты Роскомнадзора в январе заблокировали 575 фишинговых ресурсов - РИА Новости, 13.02.2024

Специалисты Роскомнадзора в январе заблокировали 575 фишинговых ресурсов

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) в январе 2024 года заблокировали 575 фишинговых... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T09:46

2024-02-13T09:46

2024-02-13T09:46

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:378:4076:2671_1920x0_80_0_0_06fc7bc2122be395b1cf7c5dca8fbdcc.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) в январе 2024 года заблокировали 575 фишинговых ресурсов и 36 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение, сообщило ведомство в Telegram-канале. "В январе 2024 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования: заблокировали 575 фишинговых ресурсов и 36 сайтов, на которых распространялись вредоносное программное обеспечение (ПО)", - говорится в сообщении РКН. Отмечается, что специалисты центра в январе выявили и устранили 824 нарушения маршрутизации трафика, а также направили 66 бюллетеней безопасности операторам связи о выявленных уязвимостях в ПО с рекомендациями по их устранению и отразили 4 DDoS-атаки в отношении систем защищаемых субъектов.

https://ria.ru/20240112/rkn-1920935391.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество