https://ria.ru/20240213/roskomnadzor-1927001020.html
Специалисты Роскомнадзора в январе заблокировали 575 фишинговых ресурсов
Специалисты Роскомнадзора в январе заблокировали 575 фишинговых ресурсов - РИА Новости, 13.02.2024
Специалисты Роскомнадзора в январе заблокировали 575 фишинговых ресурсов
Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) в январе 2024 года заблокировали 575 фишинговых... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T09:46
2024-02-13T09:46
2024-02-13T09:46
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) в январе 2024 года заблокировали 575 фишинговых ресурсов и 36 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение, сообщило ведомство в Telegram-канале. "В январе 2024 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования: заблокировали 575 фишинговых ресурсов и 36 сайтов, на которых распространялись вредоносное программное обеспечение (ПО)", - говорится в сообщении РКН. Отмечается, что специалисты центра в январе выявили и устранили 824 нарушения маршрутизации трафика, а также направили 66 бюллетеней безопасности операторам связи о выявленных уязвимостях в ПО с рекомендациями по их устранению и отразили 4 DDoS-атаки в отношении систем защищаемых субъектов.
https://ria.ru/20240112/rkn-1920935391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Специалисты Роскомнадзора в январе заблокировали 575 фишинговых ресурсов
В январе заблокировали 575 фишинговых ресурсов и 36 сайтов с вредоносным ПО