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Никитин: дома, признанные аварийными после 2017 года, тоже будут расселены - РИА Новости, 13.02.2024
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21:46 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/rasselenie-1927196604.html
Никитин: дома, признанные аварийными после 2017 года, тоже будут расселены
Никитин: дома, признанные аварийными после 2017 года, тоже будут расселены - РИА Новости, 13.02.2024
Никитин: дома, признанные аварийными после 2017 года, тоже будут расселены
Дома признанные аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2022 года тоже будут подлежать расселению, они войдут в программу, выразил уверенность губернатор... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T21:46
2024-02-13T21:46
новгородская область
боровичи
общество
жилье
великий новгород
андрей никитин (политик)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Дома признанные аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2022 года тоже будут подлежать расселению, они войдут в программу, выразил уверенность губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время прямой линии. Жители Парфинского, Чудовского, Маловишерского, Окуловского, Шимского районов, Хвойнинского округа, Боровичей и Великого Новгорода спросили у губернатора, будет ли продлена программа расселения ветхого и аварийного жилья. Никитин уточнил, что сейчас расселению подлежат только те дома, которые были признаны аварийными до 2017 года, но это неправильно. "Все дома, которые реально находятся в аварийном состоянии, нужно признавать таковыми. И я уверен, программа обязательно начнется. Средства на это, я абсолютно уверен, будут выделены. В этом или в следующем году мы эту работу начнем. Свое софинансирование мы запланировали", - рассказал Никитин. По его словам, все дома, которые с 1 января 2017 по 1 января 2022 года признаны аварийными, будут подлежать расселению. Этого ждут порядка 4 тысяч жителей Новгородской области. Самая болевая точка - Парфино и Малая Вишера.
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новгородская область, боровичи, общество, жилье, великий новгород, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Боровичи, Общество, Жилье, Великий Новгород, Андрей Никитин (политик)

Никитин: дома, признанные аварийными после 2017 года, тоже будут расселены

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Дома признанные аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2022 года тоже будут подлежать расселению, они войдут в программу, выразил уверенность губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время прямой линии.
Жители Парфинского, Чудовского, Маловишерского, Окуловского, Шимского районов, Хвойнинского округа, Боровичей и Великого Новгорода спросили у губернатора, будет ли продлена программа расселения ветхого и аварийного жилья. Никитин уточнил, что сейчас расселению подлежат только те дома, которые были признаны аварийными до 2017 года, но это неправильно.
«
"Все дома, которые реально находятся в аварийном состоянии, нужно признавать таковыми. И я уверен, программа обязательно начнется. Средства на это, я абсолютно уверен, будут выделены. В этом или в следующем году мы эту работу начнем. Свое софинансирование мы запланировали", - рассказал Никитин.
По его словам, все дома, которые с 1 января 2017 по 1 января 2022 года признаны аварийными, будут подлежать расселению. Этого ждут порядка 4 тысяч жителей Новгородской области. Самая болевая точка - Парфино и Малая Вишера.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
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Новгородская областьБоровичиОбществоЖильеВеликий НовгородАндрей Никитин (политик)
 
 
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