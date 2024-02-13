Никитин: дома, признанные аварийными после 2017 года, тоже будут расселены
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Дома признанные аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2022 года тоже будут подлежать расселению, они войдут в программу, выразил уверенность губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время прямой линии.
Жители Парфинского, Чудовского, Маловишерского, Окуловского, Шимского районов, Хвойнинского округа, Боровичей и Великого Новгорода спросили у губернатора, будет ли продлена программа расселения ветхого и аварийного жилья. Никитин уточнил, что сейчас расселению подлежат только те дома, которые были признаны аварийными до 2017 года, но это неправильно.
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"Все дома, которые реально находятся в аварийном состоянии, нужно признавать таковыми. И я уверен, программа обязательно начнется. Средства на это, я абсолютно уверен, будут выделены. В этом или в следующем году мы эту работу начнем. Свое софинансирование мы запланировали", - рассказал Никитин.
По его словам, все дома, которые с 1 января 2017 по 1 января 2022 года признаны аварийными, будут подлежать расселению. Этого ждут порядка 4 тысяч жителей Новгородской области. Самая болевая точка - Парфино и Малая Вишера.