https://ria.ru/20240213/rasselenie-1927196604.html

Никитин: дома, признанные аварийными после 2017 года, тоже будут расселены

Никитин: дома, признанные аварийными после 2017 года, тоже будут расселены - РИА Новости, 13.02.2024

Никитин: дома, признанные аварийными после 2017 года, тоже будут расселены

Дома признанные аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2022 года тоже будут подлежать расселению, они войдут в программу, выразил уверенность губернатор... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T21:46

2024-02-13T21:46

2024-02-13T21:46

новгородская область

боровичи

общество

жилье

великий новгород

андрей никитин (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918766118_0:25:3007:1716_1920x0_80_0_0_edb1717f87f37f7e168bc8226199c7cb.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Дома признанные аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2022 года тоже будут подлежать расселению, они войдут в программу, выразил уверенность губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время прямой линии. Жители Парфинского, Чудовского, Маловишерского, Окуловского, Шимского районов, Хвойнинского округа, Боровичей и Великого Новгорода спросили у губернатора, будет ли продлена программа расселения ветхого и аварийного жилья. Никитин уточнил, что сейчас расселению подлежат только те дома, которые были признаны аварийными до 2017 года, но это неправильно. "Все дома, которые реально находятся в аварийном состоянии, нужно признавать таковыми. И я уверен, программа обязательно начнется. Средства на это, я абсолютно уверен, будут выделены. В этом или в следующем году мы эту работу начнем. Свое софинансирование мы запланировали", - рассказал Никитин. По его словам, все дома, которые с 1 января 2017 по 1 января 2022 года признаны аварийными, будут подлежать расселению. Этого ждут порядка 4 тысяч жителей Новгородской области. Самая болевая точка - Парфино и Малая Вишера.

https://ria.ru/20240123/ukaz-1923072648.html

новгородская область

боровичи

великий новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новгородская область, боровичи, общество, жилье, великий новгород, андрей никитин (политик)