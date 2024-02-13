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Запуск японской ракеты H3 отложили из-за погоды - РИА Новости, 13.02.2024
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08:59 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/raketa-1926994867.html
Запуск японской ракеты H3 отложили из-за погоды
Запуск японской ракеты H3 отложили из-за погоды - РИА Новости, 13.02.2024
Запуск японской ракеты H3 отложили из-за погоды
Японское аэрокосмическое агентство JAXA объявило, что запланированный на 15 февраля запуск новой ракеты H3 отложен из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T08:59
2024-02-13T08:59
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ТОКИО, 13 фев – РИА Новости. Японское аэрокосмическое агентство JAXA объявило, что запланированный на 15 февраля запуск новой ракеты H3 отложен из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. "JAXA планировало испытательный запуск второй ракеты H3 с космодрома Танэгасима 15 февраля 2024 года, но он был отложен из-за предполагаемого ухудшения погоды в день запуска. Как только будет определена новая дата запуска, мы незамедлительно сообщим об этом", - говорится в сообщении Агентства. Первый испытательный запуск новой японской ракеты H3 состоялся 7 марта прошлого года с космодрома Танэгасима на юге Японии, но через 14 минут после старта JAXA направила приказ на самоуничтожение ракеты из-за того, что не произошло зажигания двигателя второй ступени. Ракета, которая должна была вывести на орбиту новый спутник для наблюдения за Землей Daichi-3, упала в море в районе Филиппин. Вероятной причиной сбоя в системе электропитания ракета стала перегрузка по току. Ракета Н3 должна заменить используемые сейчас Н2А. Н3 способна нести груз в 1,3 раза больше, чем Н2А, а расходы на запуск для нее вполовину меньше, чем для Н2А. Разработка была начата девять лет назад и обошлась JAXA и Mitsubishi Heavy Industries в 200 миллиардов иен (1,5 миллиарда долларов). Н3 считают первой за 30 лет новой разработкой большой ракеты.
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космос - риа наука, япония, филиппины
Космос - РИА Наука, Япония, Филиппины
Запуск японской ракеты H3 отложили из-за погоды

Запуск японской ракеты H3, запланированный на 15 февраля, отложили из-за погоды

© Фото : @MHI_LS/TwitterКосмический центр Танэгасима
Космический центр Танэгасима - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : @MHI_LS/Twitter
Читать ria.ru в
ТОКИО, 13 фев – РИА Новости. Японское аэрокосмическое агентство JAXA объявило, что запланированный на 15 февраля запуск новой ракеты H3 отложен из-за ожидаемого ухудшения погодных условий.
"JAXA планировало испытательный запуск второй ракеты H3 с космодрома Танэгасима 15 февраля 2024 года, но он был отложен из-за предполагаемого ухудшения погоды в день запуска. Как только будет определена новая дата запуска, мы незамедлительно сообщим об этом", - говорится в сообщении Агентства.
Первый испытательный запуск новой японской ракеты H3 состоялся 7 марта прошлого года с космодрома Танэгасима на юге Японии, но через 14 минут после старта JAXA направила приказ на самоуничтожение ракеты из-за того, что не произошло зажигания двигателя второй ступени. Ракета, которая должна была вывести на орбиту новый спутник для наблюдения за Землей Daichi-3, упала в море в районе Филиппин. Вероятной причиной сбоя в системе электропитания ракета стала перегрузка по току.
Ракета Н3 должна заменить используемые сейчас Н2А. Н3 способна нести груз в 1,3 раза больше, чем Н2А, а расходы на запуск для нее вполовину меньше, чем для Н2А. Разработка была начата девять лет назад и обошлась JAXA и Mitsubishi Heavy Industries в 200 миллиардов иен (1,5 миллиарда долларов). Н3 считают первой за 30 лет новой разработкой большой ракеты.
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