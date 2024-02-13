https://ria.ru/20240213/raketa-1926994867.html

Запуск японской ракеты H3 отложили из-за погоды

Запуск японской ракеты H3 отложили из-за погоды - РИА Новости, 13.02.2024

Запуск японской ракеты H3 отложили из-за погоды

Японское аэрокосмическое агентство JAXA объявило, что запланированный на 15 февраля запуск новой ракеты H3 отложен из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T08:59

2024-02-13T08:59

2024-02-13T08:59

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япония

филиппины

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ТОКИО, 13 фев – РИА Новости. Японское аэрокосмическое агентство JAXA объявило, что запланированный на 15 февраля запуск новой ракеты H3 отложен из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. "JAXA планировало испытательный запуск второй ракеты H3 с космодрома Танэгасима 15 февраля 2024 года, но он был отложен из-за предполагаемого ухудшения погоды в день запуска. Как только будет определена новая дата запуска, мы незамедлительно сообщим об этом", - говорится в сообщении Агентства. Первый испытательный запуск новой японской ракеты H3 состоялся 7 марта прошлого года с космодрома Танэгасима на юге Японии, но через 14 минут после старта JAXA направила приказ на самоуничтожение ракеты из-за того, что не произошло зажигания двигателя второй ступени. Ракета, которая должна была вывести на орбиту новый спутник для наблюдения за Землей Daichi-3, упала в море в районе Филиппин. Вероятной причиной сбоя в системе электропитания ракета стала перегрузка по току. Ракета Н3 должна заменить используемые сейчас Н2А. Н3 способна нести груз в 1,3 раза больше, чем Н2А, а расходы на запуск для нее вполовину меньше, чем для Н2А. Разработка была начата девять лет назад и обошлась JAXA и Mitsubishi Heavy Industries в 200 миллиардов иен (1,5 миллиарда долларов). Н3 считают первой за 30 лет новой разработкой большой ракеты.

https://ria.ru/20240205/mks-1925472426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, япония, филиппины