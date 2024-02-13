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Запуск японской ракеты H3 отложили из-за погоды
Запуск японской ракеты H3 отложили из-за погоды - РИА Новости, 13.02.2024
Запуск японской ракеты H3 отложили из-за погоды
Японское аэрокосмическое агентство JAXA объявило, что запланированный на 15 февраля запуск новой ракеты H3 отложен из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T08:59
2024-02-13T08:59
2024-02-13T08:59
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ТОКИО, 13 фев – РИА Новости. Японское аэрокосмическое агентство JAXA объявило, что запланированный на 15 февраля запуск новой ракеты H3 отложен из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. "JAXA планировало испытательный запуск второй ракеты H3 с космодрома Танэгасима 15 февраля 2024 года, но он был отложен из-за предполагаемого ухудшения погоды в день запуска. Как только будет определена новая дата запуска, мы незамедлительно сообщим об этом", - говорится в сообщении Агентства. Первый испытательный запуск новой японской ракеты H3 состоялся 7 марта прошлого года с космодрома Танэгасима на юге Японии, но через 14 минут после старта JAXA направила приказ на самоуничтожение ракеты из-за того, что не произошло зажигания двигателя второй ступени. Ракета, которая должна была вывести на орбиту новый спутник для наблюдения за Землей Daichi-3, упала в море в районе Филиппин. Вероятной причиной сбоя в системе электропитания ракета стала перегрузка по току. Ракета Н3 должна заменить используемые сейчас Н2А. Н3 способна нести груз в 1,3 раза больше, чем Н2А, а расходы на запуск для нее вполовину меньше, чем для Н2А. Разработка была начата девять лет назад и обошлась JAXA и Mitsubishi Heavy Industries в 200 миллиардов иен (1,5 миллиарда долларов). Н3 считают первой за 30 лет новой разработкой большой ракеты.
https://ria.ru/20240205/mks-1925472426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, япония, филиппины
Космос - РИА Наука, Япония, Филиппины
Запуск японской ракеты H3 отложили из-за погоды
Запуск японской ракеты H3, запланированный на 15 февраля, отложили из-за погоды
ТОКИО, 13 фев – РИА Новости. Японское аэрокосмическое агентство JAXA объявило, что запланированный на 15 февраля запуск новой ракеты H3 отложен из-за ожидаемого ухудшения погодных условий.
"JAXA планировало испытательный запуск второй ракеты H3 с космодрома Танэгасима 15 февраля 2024 года, но он был отложен из-за предполагаемого ухудшения погоды в день запуска. Как только будет определена новая дата запуска, мы незамедлительно сообщим об этом", - говорится в сообщении Агентства.
Первый испытательный запуск новой японской ракеты H3 состоялся 7 марта прошлого года с космодрома Танэгасима на юге Японии
, но через 14 минут после старта JAXA направила приказ на самоуничтожение ракеты из-за того, что не произошло зажигания двигателя второй ступени. Ракета, которая должна была вывести на орбиту новый спутник для наблюдения за Землей Daichi-3, упала в море в районе Филиппин. Вероятной причиной сбоя в системе электропитания ракета стала перегрузка по току.
Ракета Н3 должна заменить используемые сейчас Н2А. Н3 способна нести груз в 1,3 раза больше, чем Н2А, а расходы на запуск для нее вполовину меньше, чем для Н2А. Разработка была начата девять лет назад и обошлась JAXA и Mitsubishi Heavy Industries в 200 миллиардов иен (1,5 миллиарда долларов). Н3 считают первой за 30 лет новой разработкой большой ракеты.
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