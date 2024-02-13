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Российские системы ПВО сбили 63 украинских дрона за сутки - РИА Новости, 13.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/pvo-1927076523.html
Российские системы ПВО сбили 63 украинских дрона за сутки
Российские системы ПВО сбили 63 украинских дрона за сутки - РИА Новости, 13.02.2024
Российские системы ПВО сбили 63 украинских дрона за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 63 украинских беспилотника и три снаряда HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:15
2024-02-13T14:15
специальная военная операция на украине
россия
клещеевка
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 63 украинских беспилотника и три снаряда HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты 63 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кременец, Александровка, Клещеевка, Межевое Донецкой народной республики, Любимовка, Дудчаны Херсонской области, Басань Запорожской области, а также три реактивных снаряда HIMARS", - говорится в сообщении. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады теробороны, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 570 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 12292 беспилотных летательных аппарата, 464 зенитных ракетных комплекса, 14994 танка и других боевых бронированных машин, 1219 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8021 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18574 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240213/vsu-1927039600.html
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россия, клещеевка, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Клещеевка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Российские системы ПВО сбили 63 украинских дрона за сутки

Российская ПВО за сутки сбила 63 украинских дрона и 3 снаряда HIMARS

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации
Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 63 украинских беспилотника и три снаряда HIMARS, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 63 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кременец, Александровка, Клещеевка, Межевое Донецкой народной республики, Любимовка, Дудчаны Херсонской области, Басань Запорожской области, а также три реактивных снаряда HIMARS", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады теробороны, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 570 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 12292 беспилотных летательных аппарата, 464 зенитных ракетных комплекса, 14994 танка и других боевых бронированных машин, 1219 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8021 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18574 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКлещеевкаХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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