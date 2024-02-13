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Пожарные спасли 12 человек из дома в Анапе, где загорелась мансарда

Пожарные спасли 12 человек из дома в Анапе, где загорелась мансарда - РИА Новости, 13.02.2024

Пожарные спасли 12 человек из дома в Анапе, где загорелась мансарда

Пожарные спасли 12 человек в многоквартирном доме в Анапе, где горит мансарда, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T19:38

2024-02-13T19:38

2024-02-13T19:40

происшествия

анапа

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пожарные спасли 12 человек в многоквартирном доме в Анапе, где горит мансарда, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что мансарда загорелась в 11-этажном доме Анапы на улице Объездная, 9, предварительно, пострадавших нет. Позже площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. "В Краснодарском крае огнеборцы МЧС России на пожаре спасли 12 жильцов", - говорится в сообщении.

анапа

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, анапа, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)