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"Ростех" опроверг информацию о пожаре в конструкторском бюро Микояна
"Ростех" опроверг информацию о пожаре в конструкторском бюро Микояна - РИА Новости, 13.02.2024
"Ростех" опроверг информацию о пожаре в конструкторском бюро Микояна
В конструкторском бюро Микояна нештатных ситуаций нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех" в связи с информацией о пожаре на... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:29
2024-02-13T16:29
2024-02-13T16:29
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. В конструкторском бюро Микояна нештатных ситуаций нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех" в связи с информацией о пожаре на Ленинградском проспекте в Москве. Как сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы, рядом с Ленинградским проспектом загорелось выселенное двухэтажное здание, в 13.44 открытое горение удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров; по предварительной информации, пострадавших нет. При этом в ряде телеграм-каналов утверждалось, что якобы горит цех завода "МиГ" на Ленинградском проспекте. Как отметили в "Ростехе", территория бывшего завода "МиГ" в Москве возле станции метро "Динамо" несколько лет назад была продана как непрофильный актив в связи с прекращением производственной деятельности на этой территории. "Сегодня заводов, выпускающих самолеты марки "МиГ", в Москве нет, они расположены в других регионах России. В городе работает конструкторское бюро Микояна, где сегодня никаких нештатных ситуаций не было, идет нормальная работа", - сказали в корпорации.
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РИА Новости
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происшествия, москва, россия, ростех
Происшествия, Москва, Россия, Ростех
"Ростех" опроверг информацию о пожаре в конструкторском бюро Микояна
"Ростех": в КБ Микояна не было нештатных ситуаций из-за пожара в Москве
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. В конструкторском бюро Микояна нештатных ситуаций нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех" в связи с информацией о пожаре на Ленинградском проспекте в Москве.
Как сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы, рядом с Ленинградским проспектом загорелось выселенное двухэтажное здание, в 13.44 открытое горение удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров; по предварительной информации, пострадавших нет. При этом в ряде телеграм-каналов утверждалось, что якобы горит цех завода "МиГ" на Ленинградском проспекте.
Как отметили в "Ростехе", территория бывшего завода "МиГ" в Москве возле станции метро "Динамо" несколько лет назад была продана как непрофильный актив в связи с прекращением производственной деятельности на этой территории.
«
"Сегодня заводов, выпускающих самолеты марки "МиГ", в Москве нет, они расположены в других регионах России
. В городе работает конструкторское бюро Микояна, где сегодня никаких нештатных ситуаций не было, идет нормальная работа", - сказали в корпорации.
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