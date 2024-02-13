Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" опроверг информацию о пожаре в конструкторском бюро Микояна - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/pozhar-1927119732.html
"Ростех" опроверг информацию о пожаре в конструкторском бюро Микояна
"Ростех" опроверг информацию о пожаре в конструкторском бюро Микояна - РИА Новости, 13.02.2024
"Ростех" опроверг информацию о пожаре в конструкторском бюро Микояна
В конструкторском бюро Микояна нештатных ситуаций нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех" в связи с информацией о пожаре на... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:29
2024-02-13T16:29
происшествия
москва
россия
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/20/1521092094_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4a11245d09cf77f23208329cd4f3c40.jpg
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. В конструкторском бюро Микояна нештатных ситуаций нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех" в связи с информацией о пожаре на Ленинградском проспекте в Москве. Как сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы, рядом с Ленинградским проспектом загорелось выселенное двухэтажное здание, в 13.44 открытое горение удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров; по предварительной информации, пострадавших нет. При этом в ряде телеграм-каналов утверждалось, что якобы горит цех завода "МиГ" на Ленинградском проспекте. Как отметили в "Ростехе", территория бывшего завода "МиГ" в Москве возле станции метро "Динамо" несколько лет назад была продана как непрофильный актив в связи с прекращением производственной деятельности на этой территории. "Сегодня заводов, выпускающих самолеты марки "МиГ", в Москве нет, они расположены в других регионах России. В городе работает конструкторское бюро Микояна, где сегодня никаких нештатных ситуаций не было, идет нормальная работа", - сказали в корпорации.
https://ria.ru/20240212/pozhar-1926908822.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/20/1521092094_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_208964bcc72406359268421113f7a581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, ростех
Происшествия, Москва, Россия, Ростех
"Ростех" опроверг информацию о пожаре в конструкторском бюро Микояна

"Ростех": в КБ Микояна не было нештатных ситуаций из-за пожара в Москве

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПавильон компании "Ростех"
Павильон компании Ростех - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Павильон компании "Ростех". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. В конструкторском бюро Микояна нештатных ситуаций нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех" в связи с информацией о пожаре на Ленинградском проспекте в Москве.
Как сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы, рядом с Ленинградским проспектом загорелось выселенное двухэтажное здание, в 13.44 открытое горение удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров; по предварительной информации, пострадавших нет. При этом в ряде телеграм-каналов утверждалось, что якобы горит цех завода "МиГ" на Ленинградском проспекте.
Как отметили в "Ростехе", территория бывшего завода "МиГ" в Москве возле станции метро "Динамо" несколько лет назад была продана как непрофильный актив в связи с прекращением производственной деятельности на этой территории.
«
"Сегодня заводов, выпускающих самолеты марки "МиГ", в Москве нет, они расположены в других регионах России. В городе работает конструкторское бюро Микояна, где сегодня никаких нештатных ситуаций не было, идет нормальная работа", - сказали в корпорации.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
В многоэтажке на юго-востоке Москвы загорелась квартира, пострадали дети
12 февраля, 17:25
 
ПроисшествияМоскваРоссияРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала