https://ria.ru/20240213/pozhar-1927119732.html

"Ростех" опроверг информацию о пожаре в конструкторском бюро Микояна

"Ростех" опроверг информацию о пожаре в конструкторском бюро Микояна - РИА Новости, 13.02.2024

"Ростех" опроверг информацию о пожаре в конструкторском бюро Микояна

В конструкторском бюро Микояна нештатных ситуаций нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех" в связи с информацией о пожаре на... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T16:29

2024-02-13T16:29

2024-02-13T16:29

происшествия

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россия

ростех

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. В конструкторском бюро Микояна нештатных ситуаций нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех" в связи с информацией о пожаре на Ленинградском проспекте в Москве. Как сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы, рядом с Ленинградским проспектом загорелось выселенное двухэтажное здание, в 13.44 открытое горение удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров; по предварительной информации, пострадавших нет. При этом в ряде телеграм-каналов утверждалось, что якобы горит цех завода "МиГ" на Ленинградском проспекте. Как отметили в "Ростехе", территория бывшего завода "МиГ" в Москве возле станции метро "Динамо" несколько лет назад была продана как непрофильный актив в связи с прекращением производственной деятельности на этой территории. "Сегодня заводов, выпускающих самолеты марки "МиГ", в Москве нет, они расположены в других регионах России. В городе работает конструкторское бюро Микояна, где сегодня никаких нештатных ситуаций не было, идет нормальная работа", - сказали в корпорации.

https://ria.ru/20240212/pozhar-1926908822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, ростех