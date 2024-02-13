https://ria.ru/20240213/pozhar-1927012488.html

Пожар в жилом доме в Курганской области, где погибла семья, ликвидировали

Пожар в жилом доме в Курганской области, где погибла семья, ликвидировали - РИА Новости, 13.02.2024

Пожар в жилом доме в Курганской области, где погибла семья, ликвидировали

Пожарные ликвидировали возгорание в частном жилом доме в Курганской области, где погибла семья из 5 человек, в том числе трое детей, сообщило МЧС РФ в... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T10:33

2024-02-13T10:33

2024-02-13T10:33

происшествия

россия

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в частном жилом доме в Курганской области, где погибла семья из 5 человек, в том числе трое детей, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Как сообщало МЧС РФ ранее, во вторник в деревне Галаево Курганской области загорелся частный жилой дом, огонь охватил веранду и кровлю. В огне погибла семья: двое взрослых и три ребенка. По данному факту СУСК РФ по области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования. "В Курганской области огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении МЧС. Пресс-центр регионального ГУМЧС добавил, что ликвидация объявлена в 11.57 (09.57 мск).

https://ria.ru/20240213/pozhar-1926998212.html

россия

курганская область

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)