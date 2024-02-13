Рейтинг@Mail.ru
Пожар в жилом доме в Курганской области, где погибла семья, ликвидировали - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/pozhar-1927012488.html
Пожар в жилом доме в Курганской области, где погибла семья, ликвидировали
Пожар в жилом доме в Курганской области, где погибла семья, ликвидировали - РИА Новости, 13.02.2024
Пожар в жилом доме в Курганской области, где погибла семья, ликвидировали
Пожарные ликвидировали возгорание в частном жилом доме в Курганской области, где погибла семья из 5 человек, в том числе трое детей, сообщило МЧС РФ в... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T10:33
2024-02-13T10:33
происшествия
россия
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в частном жилом доме в Курганской области, где погибла семья из 5 человек, в том числе трое детей, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Как сообщало МЧС РФ ранее, во вторник в деревне Галаево Курганской области загорелся частный жилой дом, огонь охватил веранду и кровлю. В огне погибла семья: двое взрослых и три ребенка. По данному факту СУСК РФ по области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования. "В Курганской области огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении МЧС. Пресс-центр регионального ГУМЧС добавил, что ликвидация объявлена в 11.57 (09.57 мск).
https://ria.ru/20240213/pozhar-1926998212.html
россия
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в жилом доме в Курганской области, где погибла семья, ликвидировали

Пожар в жилом доме в Курганской области, где погибли пять человек, потушили

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в частном жилом доме в Курганской области, где погибла семья из 5 человек, в том числе трое детей, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
Как сообщало МЧС РФ ранее, во вторник в деревне Галаево Курганской области загорелся частный жилой дом, огонь охватил веранду и кровлю. В огне погибла семья: двое взрослых и три ребенка. По данному факту СУСК РФ по области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования.
"В Курганской области огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении МЧС.
Пресс-центр регионального ГУМЧС добавил, что ликвидация объявлена в 11.57 (09.57 мск).
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
На энергетическом объекте в Днепропетровске произошел пожар
09:28
 
ПроисшествияРоссияКурганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала