https://ria.ru/20240213/pozhar-1926998212.html

На энергетическом объекте в Днепропетровске произошел пожар

На энергетическом объекте в Днепропетровске произошел пожар - РИА Новости, 13.02.2024

На энергетическом объекте в Днепропетровске произошел пожар

Пожар произошел на энергетическом объекте в Днепропетровске на Украине после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T09:28

2024-02-13T09:28

2024-02-13T09:28

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровск

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пожар произошел на энергетическом объекте в Днепропетровске на Украине после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале. Минувшей ночью в Днепропетровске раздавались взрывы. Позже украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что одна из тепловых электростанций на Украине получила повреждения и остановила выработку электроэнергии. По информации украинского издания "Страна", речь идет о ТЭС в Днепропетровске. "Возник пожар, который потушили спасатели", - написал Лысак в своем Telegram-канале, указав, что речь идет об "энергетическом объекте". По его словам, также пожар произошел после взрывов на инфраструктурном объекте. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240212/elektropodstantsiya-1926775638.html

днепропетровск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днепропетровск