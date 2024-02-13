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На энергетическом объекте в Днепропетровске произошел пожар - РИА Новости, 13.02.2024
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09:28 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/pozhar-1926998212.html
На энергетическом объекте в Днепропетровске произошел пожар
На энергетическом объекте в Днепропетровске произошел пожар - РИА Новости, 13.02.2024
На энергетическом объекте в Днепропетровске произошел пожар
Пожар произошел на энергетическом объекте в Днепропетровске на Украине после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T09:28
2024-02-13T09:28
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пожар произошел на энергетическом объекте в Днепропетровске на Украине после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале. Минувшей ночью в Днепропетровске раздавались взрывы. Позже украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что одна из тепловых электростанций на Украине получила повреждения и остановила выработку электроэнергии. По информации украинского издания "Страна", речь идет о ТЭС в Днепропетровске. "Возник пожар, который потушили спасатели", - написал Лысак в своем Telegram-канале, указав, что речь идет об "энергетическом объекте". По его словам, также пожар произошел после взрывов на инфраструктурном объекте. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240212/elektropodstantsiya-1926775638.html
днепропетровск
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в мире, днепропетровск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск
На энергетическом объекте в Днепропетровске произошел пожар

Власти: в Днепропетровске горел энергетический объект после взрывов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пожар произошел на энергетическом объекте в Днепропетровске на Украине после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале.
Минувшей ночью в Днепропетровске раздавались взрывы. Позже украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что одна из тепловых электростанций на Украине получила повреждения и остановила выработку электроэнергии. По информации украинского издания "Страна", речь идет о ТЭС в Днепропетровске.
"Возник пожар, который потушили спасатели", - написал Лысак в своем Telegram-канале, указав, что речь идет об "энергетическом объекте".
По его словам, также пожар произошел после взрывов на инфраструктурном объекте.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
В Днепропетровской области из-за взрывов пострадала электроподстанция
Вчера, 08:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровск
 
 
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