На энергетическом объекте в Днепропетровске произошел пожар
Власти: в Днепропетровске горел энергетический объект после взрывов
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пожар произошел на энергетическом объекте в Днепропетровске на Украине после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале.
Минувшей ночью в Днепропетровске раздавались взрывы. Позже украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что одна из тепловых электростанций на Украине получила повреждения и остановила выработку электроэнергии. По информации украинского издания "Страна", речь идет о ТЭС в Днепропетровске.
"Возник пожар, который потушили спасатели", - написал Лысак в своем Telegram-канале, указав, что речь идет об "энергетическом объекте".
По его словам, также пожар произошел после взрывов на инфраструктурном объекте.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.