https://ria.ru/20240213/pozhar-1926991703.html

В СК назвали причину пожара под Курганом, где погибла семья с тремя детьми

В СК назвали причину пожара под Курганом, где погибла семья с тремя детьми - РИА Новости, 13.02.2024

В СК назвали причину пожара под Курганом, где погибла семья с тремя детьми

Уголовное дело возбудили в Курганской области после гибели при пожаре в жилом доме семьи с тремя детьми, предварительной причиной возгорания стала неисправность РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T08:34

2024-02-13T08:34

2024-02-13T08:34

происшествия

россия

курганская область

курган

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Курганской области после гибели при пожаре в жилом доме семьи с тремя детьми, предварительной причиной возгорания стала неисправность печного оборудования, сообщило следственное управление СК РФ по региону. Как сообщал МЧС РФ, в деревне Галаево Курганской области загорелся частный жилой дом, огонь охватил веранду и кровлю. В огне погибла семья: двое взрослых и три ребенка. "После тушения пожара в ходе осмотра места происшествия обнаружены тела пяти человек: мужчины 1971 года рождения, женщины 1987 года рождения, троих детей 2009, 2013, 2015 годов рождения. По данному факту следственными органами СК РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении. Предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования, уточняет следствие. По данным правительства региона, на место пожара выехали замгубернатора по социальной политике Наталья Кирилова и начальник главного управления социальной защиты населения Елена Ситникова, а также глава Кетовского округа Олег Язовских. Региональными властями будет оказана психологическая и иная необходимая помощь родным погибшей семьи.

https://ria.ru/20240212/pozhar-1926940274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, курганская область, курган, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)