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В СК назвали причину пожара под Курганом, где погибла семья с тремя детьми - РИА Новости, 13.02.2024
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08:34 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/pozhar-1926991703.html
В СК назвали причину пожара под Курганом, где погибла семья с тремя детьми
В СК назвали причину пожара под Курганом, где погибла семья с тремя детьми - РИА Новости, 13.02.2024
В СК назвали причину пожара под Курганом, где погибла семья с тремя детьми
Уголовное дело возбудили в Курганской области после гибели при пожаре в жилом доме семьи с тремя детьми, предварительной причиной возгорания стала неисправность РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T08:34
2024-02-13T08:34
происшествия
россия
курганская область
курган
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Курганской области после гибели при пожаре в жилом доме семьи с тремя детьми, предварительной причиной возгорания стала неисправность печного оборудования, сообщило следственное управление СК РФ по региону. Как сообщал МЧС РФ, в деревне Галаево Курганской области загорелся частный жилой дом, огонь охватил веранду и кровлю. В огне погибла семья: двое взрослых и три ребенка. "После тушения пожара в ходе осмотра места происшествия обнаружены тела пяти человек: мужчины 1971 года рождения, женщины 1987 года рождения, троих детей 2009, 2013, 2015 годов рождения. По данному факту следственными органами СК РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении. Предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования, уточняет следствие. По данным правительства региона, на место пожара выехали замгубернатора по социальной политике Наталья Кирилова и начальник главного управления социальной защиты населения Елена Ситникова, а также глава Кетовского округа Олег Язовских. Региональными властями будет оказана психологическая и иная необходимая помощь родным погибшей семьи.
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происшествия, россия, курганская область, курган, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Курганская область, Курган, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В СК назвали причину пожара под Курганом, где погибла семья с тремя детьми

СК: причиной пожара под Курганом, где погибла семья, стала неисправность печи

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Курганской области после гибели при пожаре в жилом доме семьи с тремя детьми, предварительной причиной возгорания стала неисправность печного оборудования, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщал МЧС РФ, в деревне Галаево Курганской области загорелся частный жилой дом, огонь охватил веранду и кровлю. В огне погибла семья: двое взрослых и три ребенка.
«
"После тушения пожара в ходе осмотра места происшествия обнаружены тела пяти человек: мужчины 1971 года рождения, женщины 1987 года рождения, троих детей 2009, 2013, 2015 годов рождения. По данному факту следственными органами СК РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
Предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования, уточняет следствие.
По данным правительства региона, на место пожара выехали замгубернатора по социальной политике Наталья Кирилова и начальник главного управления социальной защиты населения Елена Ситникова, а также глава Кетовского округа Олег Язовских. Региональными властями будет оказана психологическая и иная необходимая помощь родным погибшей семьи.
Пожарные - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
В Ростовской области при пожаре погибла двухлетняя девочка
Вчера, 19:14
 
ПроисшествияРоссияКурганская областьКурганСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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