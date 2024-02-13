https://ria.ru/20240213/pozhar-1926986735.html

В Курганской области при пожаре погибла семья с тремя детьми

В Курганской области при пожаре погибла семья с тремя детьми - РИА Новости, 13.02.2024

В Курганской области при пожаре погибла семья с тремя детьми

Семья из пяти человек, в том числе трое детей, погибла при пожаре в частном доме в Курганской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T06:30

2024-02-13T06:30

2024-02-13T06:30

курганская область

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Семья из пяти человек, в том числе трое детей, погибла при пожаре в частном доме в Курганской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В деревне Галаево загорелся частный жилой дом. Огонь охватил веранду и кровлю по всей площади. На пожаре были обнаружены тела пяти погибших, трое из них - дети", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что тушение пожара продолжается.

https://ria.ru/20240212/pozhar-1926940274.html

курганская область

россия

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курганская область, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)