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В Курганской области при пожаре погибла семья с тремя детьми - РИА Новости, 13.02.2024
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06:30 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/pozhar-1926986735.html
В Курганской области при пожаре погибла семья с тремя детьми
В Курганской области при пожаре погибла семья с тремя детьми - РИА Новости, 13.02.2024
В Курганской области при пожаре погибла семья с тремя детьми
Семья из пяти человек, в том числе трое детей, погибла при пожаре в частном доме в Курганской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T06:30
2024-02-13T06:30
курганская область
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Семья из пяти человек, в том числе трое детей, погибла при пожаре в частном доме в Курганской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В деревне Галаево загорелся частный жилой дом. Огонь охватил веранду и кровлю по всей площади. На пожаре были обнаружены тела пяти погибших, трое из них - дети", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что тушение пожара продолжается.
https://ria.ru/20240212/pozhar-1926940274.html
курганская область
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курганская область, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Курганская область, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курганской области при пожаре погибла семья с тремя детьми

МЧС: в Курганской области при пожаре в частном доме погибла семья с тремя детьми

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Семья из пяти человек, в том числе трое детей, погибла при пожаре в частном доме в Курганской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"В деревне Галаево загорелся частный жилой дом. Огонь охватил веранду и кровлю по всей площади. На пожаре были обнаружены тела пяти погибших, трое из них - дети", - говорится в сообщении ведомства.
Пожарные - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
В Ростовской области при пожаре погибла двухлетняя девочка
Вчера, 19:14
Отмечается, что тушение пожара продолжается.
 
Курганская областьПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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