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Свыше 3 млрд рублей привлек МСБ Кузбасса по "зонтичным" поручительствам - РИА Новости, 13.02.2024
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17:44 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/poruchitelstva-1927146609.html
Свыше 3 млрд рублей привлек МСБ Кузбасса по "зонтичным" поручительствам
Свыше 3 млрд рублей привлек МСБ Кузбасса по "зонтичным" поручительствам - РИА Новости, 13.02.2024
Свыше 3 млрд рублей привлек МСБ Кузбасса по "зонтичным" поручительствам
На Кузбассе более трех миллиардов рублей кредитных средств смогли привлечь малые и средние предприятия за счет "зонтичных" поручительств Корпорации МСП,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:44
2024-02-13T17:44
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корпорация мсп
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. На Кузбассе более трех миллиардов рублей кредитных средств смогли привлечь малые и средние предприятия за счет "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, сообщает пресс-служба администрации региона. По сравнению с аналогичным показателем 2022 года прирост полученных средств достиг 86%. Подобные поручительства являются упрощенным способом получить банковское финансирование и гарантией Корпорации МСП банку в выполнении обязательств предпринимателя по кредиту. Механизм запустили по поручению президента РФ Владимира Путина в 2021 году. Он реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". "Мы внедряем новую систему экономики, где наряду с промышленностью активно развивается малый и средний бизнес. Предприниматели Кузбасса активно используют не только региональные инструменты поддержки, но и возможности, созданные на федеральном уровне. Все эти меры в комплексе дают значительный эффект, так, в прошлом году налоговые поступления от МСП превысили 15% налоговых доходов бюджета региона", — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что в перечне самых популярных отраслей по увеличению объема средств, привлеченных под "зонтичные" поручительства в минувшем году, присутствуют гостиницы и общепит, административная деятельность, культура и спорт, а также транспортировка и хранение.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия, владимир путин, сергей цивилев, корпорация мсп, кемеровская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Россия, Владимир Путин, Сергей Цивилев, Корпорация МСП, Кемеровская область

Свыше 3 млрд рублей привлек МСБ Кузбасса по "зонтичным" поручительствам

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. На Кузбассе более трех миллиардов рублей кредитных средств смогли привлечь малые и средние предприятия за счет "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, сообщает пресс-служба администрации региона.
По сравнению с аналогичным показателем 2022 года прирост полученных средств достиг 86%.
Подобные поручительства являются упрощенным способом получить банковское финансирование и гарантией Корпорации МСП банку в выполнении обязательств предпринимателя по кредиту. Механизм запустили по поручению президента РФ Владимира Путина в 2021 году. Он реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
"Мы внедряем новую систему экономики, где наряду с промышленностью активно развивается малый и средний бизнес. Предприниматели Кузбасса активно используют не только региональные инструменты поддержки, но и возможности, созданные на федеральном уровне. Все эти меры в комплексе дают значительный эффект, так, в прошлом году налоговые поступления от МСП превысили 15% налоговых доходов бюджета региона", — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, его слова приводит пресс-служба.
Там уточнили, что в перечне самых популярных отраслей по увеличению объема средств, привлеченных под "зонтичные" поручительства в минувшем году, присутствуют гостиницы и общепит, административная деятельность, культура и спорт, а также транспортировка и хранение.
Первое заседание штаба по реализации проекта ОЭЗ Кузбасс. 7 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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