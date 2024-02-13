https://ria.ru/20240213/pokushenie-1927013121.html
Житель Подмосковья пытался убить жену из карабина
Житель Подмосковья пытался убить жену из карабина - РИА Новости, 13.02.2024
Житель Подмосковья пытался убить жену из карабина
Мужчину, в ходе ссоры выстрелившего в жену в Красногорске, задержали, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T10:37
2024-02-13T10:37
2024-02-13T10:37
происшествия
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мужчину, в ходе ссоры выстрелившего в жену в Красногорске, задержали, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. Ранее в МВД сообщали, что 11 февраля в около 21.35 в квартире дома на Успенской улице в Красногорске мужчина в ходе ссоры выстрелил в жену из охотничьего карабина, никто не пострадал. Полицейские доставили правонарушителя в отдел для дальнейших разбирательств. Оружие было изъято. "Следователем следственного отдела по городу Красногорск ГСУ СК России по Московской области задержан 53-летний мужчина. Он подозревается в покушении на убийство жены (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии СК, в ходе ссоры мужчина, находившийся в состоянии опьянения, угрожал жене убийством, после чего выстрелил в нее. "Довести свой преступный умысел до конца он не смог, поскольку в ходе борьбы потерпевшей удалось отобрать у него оружие", - отметили в главке.
https://ria.ru/20240207/ubiystvo-1925958459.html
https://ria.ru/20231215/mvd-1916092126.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красногорск, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Подмосковья пытался убить жену из карабина
Житель Подмосковья пытался убить жену из карабина, но она отобрала оружие
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Мужчину, в ходе ссоры выстрелившего в жену в Красногорске, задержали, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщается в Telegram-канале
подмосковного главка СК РФ.
Ранее в МВД сообщали, что 11 февраля в около 21.35 в квартире дома на Успенской улице в Красногорске мужчина в ходе ссоры выстрелил в жену из охотничьего карабина, никто не пострадал. Полицейские доставили правонарушителя в отдел для дальнейших разбирательств. Оружие было изъято.
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"Следователем следственного отдела по городу Красногорск ГСУ СК России по Московской области задержан 53-летний мужчина. Он подозревается в покушении на убийство жены (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии СК, в ходе ссоры мужчина, находившийся в состоянии опьянения, угрожал жене убийством, после чего выстрелил в нее. "Довести свой преступный умысел до конца он не смог, поскольку в ходе борьбы потерпевшей удалось отобрать у него оружие", - отметили в главке.
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