https://ria.ru/20240213/pokushenie-1927013121.html

Житель Подмосковья пытался убить жену из карабина

Житель Подмосковья пытался убить жену из карабина - РИА Новости, 13.02.2024

Житель Подмосковья пытался убить жену из карабина

Мужчину, в ходе ссоры выстрелившего в жену в Красногорске, задержали, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T10:37

2024-02-13T10:37

2024-02-13T10:37

происшествия

красногорск

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мужчину, в ходе ссоры выстрелившего в жену в Красногорске, задержали, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. Ранее в МВД сообщали, что 11 февраля в около 21.35 в квартире дома на Успенской улице в Красногорске мужчина в ходе ссоры выстрелил в жену из охотничьего карабина, никто не пострадал. Полицейские доставили правонарушителя в отдел для дальнейших разбирательств. Оружие было изъято. "Следователем следственного отдела по городу Красногорск ГСУ СК России по Московской области задержан 53-летний мужчина. Он подозревается в покушении на убийство жены (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии СК, в ходе ссоры мужчина, находившийся в состоянии опьянения, угрожал жене убийством, после чего выстрелил в нее. "Довести свой преступный умысел до конца он не смог, поскольку в ходе борьбы потерпевшей удалось отобрать у него оружие", - отметили в главке.

https://ria.ru/20240207/ubiystvo-1925958459.html

https://ria.ru/20231215/mvd-1916092126.html

красногорск

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красногорск, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)