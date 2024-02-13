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Ледяные дожди ушли из Москвы, заявил синоптик - РИА Новости, 13.02.2024
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08:23 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/pogoda-1926991107.html
Ледяные дожди ушли из Москвы, заявил синоптик
Ледяные дожди ушли из Москвы, заявил синоптик - РИА Новости, 13.02.2024
Ледяные дожди ушли из Москвы, заявил синоптик
Ледяные дожди и гололёдные явления покинули московский регион, сегодня их уже не будет, чего нельзя сказать о соседних областях, сообщил ведущий сотрудник... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T08:23
2024-02-13T08:23
общество
москва
тамбовская область
михаил леус
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ледяные дожди и гололёдные явления покинули московский регион, сегодня их уже не будет, чего нельзя сказать о соседних областях, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Как и ожидалось, ледяные дожди и гололёдные явления в течение ночи покинули столичный регион. В Москве они прекратились около 21-22 часов понедельника", - рассказал Леус в своём Telegram-канале. Он отметил, что сейчас местами наблюдается небольшой снег, а зона переохлаждённых осадков отступила на юго-запад. "Сегодня в столице и окрестностях обойдётся без подобной напасти. А вот жителей Смоленской, Калужской, Тульской, Брянской, Орловской, Липецкой и Тамбовской областей ждёт повторение вчерашнего погодного сценария", - добавил синоптик. Ледяной дождь начался в Москве в понедельник утром, капли дождя на фоне слабоотрицательной температуры превращались в маленькие льдинки, едва касаясь поверхности, - проводов, деревьев, перил, скамеек, тротуаров и даже пуховиков. К вечеру улицы оказались покрыты скользким ледяным панцирем, так что пешеходам приходилось замедлять шаг, держать равновесие, стараясь не упасть. А снежные сугробы будто покрылись ледяной глазурью.
https://ria.ru/20240212/pogoda-1926957286.html
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общество, москва, тамбовская область, михаил леус
Общество, Москва, Тамбовская область, Михаил Леус
Ледяные дожди ушли из Москвы, заявил синоптик

Синоптик Леус: ледяные дожди ушли из Москвы в соседние регионы на юго-запад

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкНаледь на кузове автомобиля в одном из дворов в Москве
Наледь на кузове автомобиля в одном из дворов в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Наледь на кузове автомобиля в одном из дворов в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ледяные дожди и гололёдные явления покинули московский регион, сегодня их уже не будет, чего нельзя сказать о соседних областях, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Как и ожидалось, ледяные дожди и гололёдные явления в течение ночи покинули столичный регион. В Москве они прекратились около 21-22 часов понедельника", - рассказал Леус в своём Telegram-канале.
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Он отметил, что сейчас местами наблюдается небольшой снег, а зона переохлаждённых осадков отступила на юго-запад.
"Сегодня в столице и окрестностях обойдётся без подобной напасти. А вот жителей Смоленской, Калужской, Тульской, Брянской, Орловской, Липецкой и Тамбовской областей ждёт повторение вчерашнего погодного сценария", - добавил синоптик.
Ледяной дождь начался в Москве в понедельник утром, капли дождя на фоне слабоотрицательной температуры превращались в маленькие льдинки, едва касаясь поверхности, - проводов, деревьев, перил, скамеек, тротуаров и даже пуховиков. К вечеру улицы оказались покрыты скользким ледяным панцирем, так что пешеходам приходилось замедлять шаг, держать равновесие, стараясь не упасть. А снежные сугробы будто покрылись ледяной глазурью.
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ОбществоМоскваТамбовская областьМихаил Леус
 
 
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