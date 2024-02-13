https://ria.ru/20240213/pogoda-1926991107.html

Ледяные дожди ушли из Москвы, заявил синоптик

Ледяные дожди ушли из Москвы, заявил синоптик - РИА Новости, 13.02.2024

Ледяные дожди ушли из Москвы, заявил синоптик

Ледяные дожди и гололёдные явления покинули московский регион, сегодня их уже не будет, чего нельзя сказать о соседних областях, сообщил ведущий сотрудник... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T08:23

2024-02-13T08:23

2024-02-13T08:23

общество

москва

тамбовская область

михаил леус

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ледяные дожди и гололёдные явления покинули московский регион, сегодня их уже не будет, чего нельзя сказать о соседних областях, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Как и ожидалось, ледяные дожди и гололёдные явления в течение ночи покинули столичный регион. В Москве они прекратились около 21-22 часов понедельника", - рассказал Леус в своём Telegram-канале. Он отметил, что сейчас местами наблюдается небольшой снег, а зона переохлаждённых осадков отступила на юго-запад. "Сегодня в столице и окрестностях обойдётся без подобной напасти. А вот жителей Смоленской, Калужской, Тульской, Брянской, Орловской, Липецкой и Тамбовской областей ждёт повторение вчерашнего погодного сценария", - добавил синоптик. Ледяной дождь начался в Москве в понедельник утром, капли дождя на фоне слабоотрицательной температуры превращались в маленькие льдинки, едва касаясь поверхности, - проводов, деревьев, перил, скамеек, тротуаров и даже пуховиков. К вечеру улицы оказались покрыты скользким ледяным панцирем, так что пешеходам приходилось замедлять шаг, держать равновесие, стараясь не упасть. А снежные сугробы будто покрылись ледяной глазурью.

https://ria.ru/20240212/pogoda-1926957286.html

https://ria.ru/20240211/pogoda-1926700046.html

москва

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, тамбовская область, михаил леус