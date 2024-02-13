Ледяные дожди ушли из Москвы, заявил синоптик
Синоптик Леус: ледяные дожди ушли из Москвы в соседние регионы на юго-запад
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкНаледь на кузове автомобиля в одном из дворов в Москве
Наледь на кузове автомобиля в одном из дворов в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ледяные дожди и гололёдные явления покинули московский регион, сегодня их уже не будет, чего нельзя сказать о соседних областях, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Как и ожидалось, ледяные дожди и гололёдные явления в течение ночи покинули столичный регион. В Москве они прекратились около 21-22 часов понедельника", - рассказал Леус в своём Telegram-канале.
Он отметил, что сейчас местами наблюдается небольшой снег, а зона переохлаждённых осадков отступила на юго-запад.
"Сегодня в столице и окрестностях обойдётся без подобной напасти. А вот жителей Смоленской, Калужской, Тульской, Брянской, Орловской, Липецкой и Тамбовской областей ждёт повторение вчерашнего погодного сценария", - добавил синоптик.
Ледяной дождь начался в Москве в понедельник утром, капли дождя на фоне слабоотрицательной температуры превращались в маленькие льдинки, едва касаясь поверхности, - проводов, деревьев, перил, скамеек, тротуаров и даже пуховиков. К вечеру улицы оказались покрыты скользким ледяным панцирем, так что пешеходам приходилось замедлять шаг, держать равновесие, стараясь не упасть. А снежные сугробы будто покрылись ледяной глазурью.