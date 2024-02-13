https://ria.ru/20240213/pogoda-1926990363.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 13.02.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с прояснениями погода, местами в первой половине дня небольшой снег, гололедица и не выше минус 4 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T08:09
2024-02-13T08:09
2024-02-13T08:09
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами в первой половине дня небольшой снег, гололедица и не выше минус 4 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние гребень антициклона с севера. Облачная с прояснениями погода, местами в первой половине дня возможен небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха в Москве - минус 4 - минус 6 градусов, в Подмосковье - минус 3 - минус 8", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240210/pogoda-1926528111.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник
В Москве во вторник ожидают снег, гололедицу и до минус четырех градусов