https://ria.ru/20240213/pogoda-1926990363.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 13.02.2024

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная с прояснениями погода, местами в первой половине дня небольшой снег, гололедица и не выше минус 4 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T08:09

2024-02-13T08:09

2024-02-13T08:09

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами в первой половине дня небольшой снег, гололедица и не выше минус 4 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние гребень антициклона с севера. Облачная с прояснениями погода, местами в первой половине дня возможен небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха в Москве - минус 4 - минус 6 градусов, в Подмосковье - минус 3 - минус 8", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240210/pogoda-1926528111.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода