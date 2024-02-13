Рейтинг@Mail.ru
Песков предрек негативные последствия решений об экспроприации активов - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/peskov-1927049888.html
Песков предрек негативные последствия решений об экспроприации активов
Песков предрек негативные последствия решений об экспроприации активов - РИА Новости, 13.02.2024
Песков предрек негативные последствия решений об экспроприации активов
Принятие решений об экспроприации чужой собственности может стать серьезным потрясением для всех устоев мировой экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:58
2024-02-13T12:58
экономика
россия
дмитрий песков
мвф
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_2f1384bb154d93c7c1d95e258f516101.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Принятие решений об экспроприации чужой собственности может стать серьезным потрясением для всех устоев мировой экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что решение Запада о конфискации суверенных российских активов должно получить юридическую поддержку для предотвращения возможных рисков в будущем. "Мы неоднократно говорили, что принятие решений об экспроприации чужой собственности так или иначе самым серьезным образом отразится на мировой экономике, праве, перспективах развития экономики, на инвестиционном климате общем. Это может быть серьезным потрясением для всех устоев мировой экономики", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240210/aktivy-1926565937.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_47767180a37fc0a8b6adf9a8005c7057.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий песков, мвф, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, МВФ, Санкции в отношении России
Песков предрек негативные последствия решений об экспроприации активов

Песков: решения об экспроприации активов могут стать потрясением для мира

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Принятие решений об экспроприации чужой собственности может стать серьезным потрясением для всех устоев мировой экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что решение Запада о конфискации суверенных российских активов должно получить юридическую поддержку для предотвращения возможных рисков в будущем.
"Мы неоднократно говорили, что принятие решений об экспроприации чужой собственности так или иначе самым серьезным образом отразится на мировой экономике, праве, перспективах развития экономики, на инвестиционном климате общем. Это может быть серьезным потрясением для всех устоев мировой экономики", - сказал Песков журналистам.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала ситуацию с замороженными российскими активами
10 февраля, 12:14
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковМВФСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала