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Песков предрек негативные последствия решений об экспроприации активов
Песков предрек негативные последствия решений об экспроприации активов - РИА Новости, 13.02.2024
Песков предрек негативные последствия решений об экспроприации активов
Принятие решений об экспроприации чужой собственности может стать серьезным потрясением для всех устоев мировой экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:58
2024-02-13T12:58
2024-02-13T12:58
экономика
россия
дмитрий песков
мвф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Принятие решений об экспроприации чужой собственности может стать серьезным потрясением для всех устоев мировой экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что решение Запада о конфискации суверенных российских активов должно получить юридическую поддержку для предотвращения возможных рисков в будущем. "Мы неоднократно говорили, что принятие решений об экспроприации чужой собственности так или иначе самым серьезным образом отразится на мировой экономике, праве, перспективах развития экономики, на инвестиционном климате общем. Это может быть серьезным потрясением для всех устоев мировой экономики", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, мвф, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, МВФ, Санкции в отношении России
Песков предрек негативные последствия решений об экспроприации активов
Песков: решения об экспроприации активов могут стать потрясением для мира
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Принятие решений об экспроприации чужой собственности может стать серьезным потрясением для всех устоев мировой экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ
) Гита Гопинат заявила, что решение Запада о конфискации суверенных российских активов должно получить юридическую поддержку для предотвращения возможных рисков в будущем.
"Мы неоднократно говорили, что принятие решений об экспроприации чужой собственности так или иначе самым серьезным образом отразится на мировой экономике, праве, перспективах развития экономики, на инвестиционном климате общем. Это может быть серьезным потрясением для всех устоев мировой экономики", - сказал Песков журналистам.
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