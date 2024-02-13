https://ria.ru/20240213/parokhod-1926845432.html

Гибель парохода "Челюскин" (1934)

Гибель парохода "Челюскин" (1934) - РИА Новости, 13.02.2024

Гибель парохода "Челюскин" (1934)

"Челюскин" (первоначально назывался "Лена") – советский пароход, построенный в Дании по заказу СССР, предназначался для хождения между устьем Лены и... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T00:30

2024-02-13T00:30

2024-02-13T00:30

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"Челюскин" (первоначально назывался "Лена") – советский пароход, построенный в Дании по заказу СССР, предназначался для хождения между устьем Лены и Владивостоком. Водоизмещение судна – 7500 тонн.Пароход был спущен на воду 11 марта 1933 года. После испытательного плавания 5 июня 1933 года он прибыл в Ленинград (ныне Санкт-Петербург).В 1930-е годы перед СССР остро стоял вопрос отстаивания приоритета в Арктике и доказательства прав на обширные территории в Северном Ледовитом океане (СЛО). Для этого необходимо было убедительно доказать, что СССР в состоянии решить задачу освоения побережья и островов СЛО и наладить навигацию по Северному морскому пути (СМП). После экспедиции на ледокольном пароходе "Александр Сибиряков" (1932), впервые в истории мореплавания прошедшей по всей трассе СМП от Архангельска до Берингова пролива за одну навигацию, 12 декабря 1932 года при Совете народных комиссаров СССР было организовано Главное управление Северного морского пути (ГУ СМП). Первым начальником ГУ СМП стал инициатор его создания Отто Шмидт, один из наиболее энергичных и неординарных научных и политических деятелей ХХ века.На Управление была возложена задача "проложить окончательно Северный морской путь от Белого моря до Берингова пролива, оборудовать этот путь, держать его в исправном состоянии и обеспечить безопасность плавания по этому пути". Следующая экспедиция была запланирована на 1933 год. Шмидту, как главе нового ведомства, необходимо было обеспечить судоходство по трассе СМП в максимально короткие сроки. Ему удалось добиться передачи в распоряжение ГУ СМП нового грузопассажирского судна "Лена". 19 июня 1933 года "Лена" была переименована в "Челюскин" в честь русского полярного исследователя Семена Челюскина. Это был достаточно большой пароход новейшей на тот момент конструкции. При постройке судна были учтены условия его эксплуатации во льдах. Корпус корабля обладал соответствующей формой, а обшивка корпуса была укреплена. На корабле также имелось специальное помещение, предназначенное на случай вынужденной зимовки, когда силовую установку пришлось бы остановить, чтобы зря не расходовать топливо. На борту корабля был размещен небольшой самолет-амфибия Ш-2. Самолет мог взлетать как с большой льдины, так и с открытой воды, и предназначался для ведения воздушной разведки. 16 июля 1933 года пароход "Челюскин" под командованием известного полярного капитана Владимира Воронина и начальника экспедиции Отто Шмидта отплыл из Ленинграда в Мурманск. По пути корабль зашел в датские доки компании "Бурмейстер и Вайн", здесь на корабле устранили ряд выявленных дефектов. 10 августа 1933 года корабль вышел из мурманского порта и отправился во Владивосток.Экспедиция на "Челюскине" была запланирована как комплексная. Он должен был пройти из Мурманска во Владивосток, отрабатывая схему доставки грузов по трассе СМП и укрепив опыт плавания "Сибирякова". Необходимо было проверить, в каких пределах возможно плавание на Севере грузовых пароходов и каким образом организовать совместную работу этих судов и ледоколов на всем пути. В ходе экспедиции планировалось сменить зимовщиков острова Врангеля и расширить полярную станцию. Научная программа, составленная Всесоюзным арктическим институтом, включала сбор материалов по океанографии (гидрографические, гидрологические, геофизические, геодезические работы); промысловые исследования; специальные наблюдения. Предстояло также изучить ряд еще недостаточно известных участков Северного Ледовитого океана. По плану экспедиция должна была завершиться 1 октября 1933 года. Предполагалось, что пароход, ввиду его неприспособленности к плаванию во льдах, будет сопровождать ледокол "Красин".На борту "Челюскина" находилось 112 человек, включая 53 членов экипажа, 29 человек из состава экспедиции, а также 18 зимовщиков острова Врангеля и 12 строителей. На судне имелись существенные запасы: 2995 тонн угля, 500 тонн воды и продовольствие, которого должно было хватить на 18 месяцев. Также корабль взял на борт трехгодичный объем снабжения для острова Врангеля.Поначалу плавание шло для экспедиции довольно успешно. 15 августа, при первой серьезной встрече с тяжелыми льдами, судно получило повреждения. Капитан вызвал на помощь ледокол "Красин", тот пробил ему дорогу, и экспедиция продолжалась. "Челюскин" добрался до Чукотского моря, где его зажали многолетние льды. Подойти к острову Врангеля пароход не смог. С середины октября до начала ноября судно дрейфовало в сторону Берингова пролива и 4 ноября достигло его. Фактически Северный морской путь был пройден. Лед стал заметно тоньше, и до чистой воды "Челюскину" оставалось всего несколько километров. Рядом находился ледокол "Литке", капитан которого предложил пробить для "Челюскина" проход к чистой воде. Отто Шмидт, полагая, что "Челюскин" окажется на свободе самостоятельно в течение нескольких часов, отверг помощь "Литке". Ледокол отправился выполнять свои задачи, а уже вечером 4 ноября "Челюскин" стало сносить от чистой воды в глубину ледовых полей.Обстановка стремительно ухудшалась, Шмидт обратился за помощью к капитану ледокола только десять дней спустя. Время было упущено: между кораблями теперь находились поля многолетнего льда. Преодолеть их не мог даже ледокол. Пароход не мог противостоять напору торосов, и момент, когда его раздавит, неминуемо приближался. Руководство экспедиции это понимало и разместило все важные грузы на палубе.13 февраля 1934 года мощный напор льдов пробил в левом борту трещину шириной в метр и длиной в 30 метров. Экипаж был готов к такому исходу, за короткое время на лед спустили людей и груз. На льду оказалось 104 человека, в том числе женщины и двое маленьких детей (часть пассажиров покинули судно ранее). При перекличке выяснилось, что погиб завхоз Борис Могилевич, его сбила бочка, покатившаяся по палубе, и он ушел вместе с судном в ледяную пучину. В 15.50 судно затонуло в Чукотском море, в 155 милях от мыса Северный и в 144 милях от мыса Уэлен.В результате два месяца – с 13 февраля по 13 апреля 1934 года – членам полярной экспедиции пришлось вести борьбу за жизнь. На льдине был разбит палаточный лагерь, затем были построены бараки, камбуз, сигнальная вышка. Участники экспедиции построили свою пекарню и начали выпускать стенгазету под названием "Не сдаемся!".Спасение челюскинцев вылилось в настоящую эпопею и стало славной страницей в истории отечественной полярной авиации. Первую посадку в лагере челюскинцев 5 марта 1934 года совершил экипаж самолета АНТ-4 под управлением Анатолия Ляпидевского. До этого экипаж под его командованием совершил 28 вылетов, удачным оказался только 29-й по счету. При этом Ляпидевский сумел посадить самолет на очень ограниченной площадке 150 на 400 метров в 40-градусный мороз. Первым же рейсом самолет АНТ-4 вывез из лагеря 10 женщин и двоих детей, однако во второй раз у самолета отказал двигатель и его экипаж вынужден был присоединиться к челюскинцам. Массовая эвакуация полярников началась через 13 дней и продлилась две недели. Всего советские летчики выполнили 24 рейса, спасти удалось всех 104 человек. Все летчики, принимавшие участие в спасении полярников, были представлены к званию Героя Советского Союза. Среди них были Анатолий Ляпидевский, Маврикий Слепнев, Василий Молоков, Николай Каманин, Михаил Водопьянов и Иван Доронин. Все участники зимовки на льдине, включая погибшего при затоплении судна Могилевича, были награждены орденами Красной Звезды (кроме детей). За помощь в спасении советских полярников также были награждены двое американцев – бортмеханики Уильям Левери и Клайд Армстед, которые получили ордена Ленина.Попытки найти затонувший корабль начались уже в 1935 году. Экспедиция подводных работ особого назначения (ЭПРОН) – военная государственная организация, занимавшаяся подъемом кораблей, судов и подводных лодок и другими подводными работами, предложила Шмидту поднять затонувший "Челюскин". Шмидт отказался, мотивируя тем, что это невыгодно.В 1974 году координаты затонувшего "Челюскина" заново определили участники гидрографического судна "Малыгин". В 1979 году к месту гибели "Челюскина" отправились два корабля – "Максимов" и "Маяк". Аквалангисты из Магадана и Мурманска в крайне сложных условиях достигли затонувшего корабля. На поверхность они подняли несколько металлических предметов – спинку кровати, фрагмент леерного ограждения палубы и несколько болтов и гаек. Их не передавали в музей, не подвергали экспертизе, они хранились в ныне разрушенном помещении Магаданского подводного клуба, а потом просто исчезли. Были ли они действительно с "Челюскина" – неизвестно.В 1989 году с судна "Дмитрий Лаптев" на "Челюскин" погружался журналист Сергей Мельников, который, по его словам, также достиг цели. Но его информация вызывает у специалистов большие сомнения.В 2004 году состоялась экспедиция "Челюскин-70" на НИС "Академик Михаил Лаврентьев". Они обследовали все известные точки координат, где ранее велись поиски. "Челюскин" не обнаружили. Но в 2006 году на СРТМ "Рогачево" та же команда вновь отправилась в Чукотское море. Водолазы совершили несколько погружений, используя в числе прочего подводный сонар, бьющий в обе стороны на 400-500 метров. На поверхность подняли леерную стойку с корабля. Экспертиза подтвердила: это металл с "Челюскина".В сентябре 2020 года к месту гибели "Челюскина" подошел ледокол "Илья Муромец", на борту которого находилась комплексная экспедиция Русского географического общества и Северного флота. Исследователи с помощью многолучевого эхолота провели трехмерную акустическую съемку затонувшего объекта. Впервые удалось произвести видеосъемку парохода "Челюскин" с помощью необитаемого подводного аппарата "Марлин-350". Это первая качественная съемка парохода – до сих пор никому не удавалось сделать четких кадров, так как в районе, где затонул корабль (недалеко от Берингова пролива), очень мощное течение и мутная вода.На фото и видео отчетливо видны носовая и средняя части судна, а также прямоугольные иллюминаторы. Название парохода на носу и на корме не сохранилось. Но, изучив отснятые фото- и видеоматериалы, специалисты пришли к выводу, что затонувший объект – пароход "Челюскин".В апреле 2021 года в ходе заседания попечительского совета Русского географического общества заместитель директора Арктического музейно-выставочного центра Павел Филин отметил, что существующие законы не позволяют поставить на государственный учет и взять под охрану подводные объекты культурного наследия, такие как "Челюскин".В 2024 году ожидается премьера сериала "Челюскин. Первые" режиссера Степана Коршунова.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, ссср, берингов пролив, мурманск, владимир воронин, михаил водопьянов, сергей мельников, русское географическое общество