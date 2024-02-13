https://ria.ru/20240213/otnosheniya-1927197675.html

Посол России рассказал о двусторонних отношениях России и Австрии

Посол России рассказал о двусторонних отношениях России и Австрии - РИА Новости, 13.02.2024

Посол России рассказал о двусторонних отношениях России и Австрии

Движения в сторону нормализации двусторонних отношений Москвы и Вены за последний год не произошло, заявил российской посол в Австрии Дмитрий Любинский. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T21:56

2024-02-13T21:56

2024-02-13T21:56

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ВЕНА, 13 фев - РИА Новости. Движения в сторону нормализации двусторонних отношений Москвы и Вены за последний год не произошло, заявил российской посол в Австрии Дмитрий Любинский. "Прошел почти год с даты последнего отчетного собрания Общества дружбы с Австрией в 2023 году. Однако похвастаться хоть каким-либо движением в сторону нормализации двусторонних отношений с Веной по-прежнему нельзя", - сказал Любинский в ходе приветствия на ежегодном заседании общего собрания членов РОО "Общество дружбы с Австрией". Фрагменты его выступления опубликовал официальный Telegram-канал посольства РФ в Австрии. Дипломат добавил, что произошедшие кардинальные изменения в российско-австрийских связях, "к сожалению, остаются с большим знаком минус практически во всех областях". "Дисциплинированно вступив в евросолидарные ряды, официальная Вена осознанно и безусловно заняла недружественную нам сторону", - отметил посол. По его словам, создававшийся десятилетиями фундамент до недавнего времени партнерского сотрудничества в экономике, энергетике, культуре, науке, связях гражданского общества "последовательно разрушается безоговорочной встроенностью в конфронтационную линию коллективного Запада, развязанную против нашей страны гибридную войну, нацеленную на ее изоляцию и нанесение максимального ущерба".

https://ria.ru/20240212/gaz-1926844532.html

https://ria.ru/20240202/pomosch-1925091120.html

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в мире, австрия, россия, вена, дмитрий любинский