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Посол России рассказал о двусторонних отношениях России и Австрии - РИА Новости, 13.02.2024
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21:56 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/otnosheniya-1927197675.html
Посол России рассказал о двусторонних отношениях России и Австрии
Посол России рассказал о двусторонних отношениях России и Австрии - РИА Новости, 13.02.2024
Посол России рассказал о двусторонних отношениях России и Австрии
Движения в сторону нормализации двусторонних отношений Москвы и Вены за последний год не произошло, заявил российской посол в Австрии Дмитрий Любинский. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T21:56
2024-02-13T21:56
в мире
австрия
россия
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ВЕНА, 13 фев - РИА Новости. Движения в сторону нормализации двусторонних отношений Москвы и Вены за последний год не произошло, заявил российской посол в Австрии Дмитрий Любинский. "Прошел почти год с даты последнего отчетного собрания Общества дружбы с Австрией в 2023 году. Однако похвастаться хоть каким-либо движением в сторону нормализации двусторонних отношений с Веной по-прежнему нельзя", - сказал Любинский в ходе приветствия на ежегодном заседании общего собрания членов РОО "Общество дружбы с Австрией". Фрагменты его выступления опубликовал официальный Telegram-канал посольства РФ в Австрии. Дипломат добавил, что произошедшие кардинальные изменения в российско-австрийских связях, "к сожалению, остаются с большим знаком минус практически во всех областях". "Дисциплинированно вступив в евросолидарные ряды, официальная Вена осознанно и безусловно заняла недружественную нам сторону", - отметил посол. По его словам, создававшийся десятилетиями фундамент до недавнего времени партнерского сотрудничества в экономике, энергетике, культуре, науке, связях гражданского общества "последовательно разрушается безоговорочной встроенностью в конфронтационную линию коллективного Запада, развязанную против нашей страны гибридную войну, нацеленную на ее изоляцию и нанесение максимального ущерба".
https://ria.ru/20240212/gaz-1926844532.html
https://ria.ru/20240202/pomosch-1925091120.html
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в мире, австрия, россия, вена, дмитрий любинский
В мире, Австрия, Россия, Вена, Дмитрий Любинский
Посол России рассказал о двусторонних отношениях России и Австрии

Посол России: движения в сторону нормализации двусторонних отношений с Веной нет

© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
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ВЕНА, 13 фев - РИА Новости. Движения в сторону нормализации двусторонних отношений Москвы и Вены за последний год не произошло, заявил российской посол в Австрии Дмитрий Любинский.
«
"Прошел почти год с даты последнего отчетного собрания Общества дружбы с Австрией в 2023 году. Однако похвастаться хоть каким-либо движением в сторону нормализации двусторонних отношений с Веной по-прежнему нельзя", - сказал Любинский в ходе приветствия на ежегодном заседании общего собрания членов РОО "Общество дружбы с Австрией". Фрагменты его выступления опубликовал официальный Telegram-канал посольства РФ в Австрии.
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Дипломат добавил, что произошедшие кардинальные изменения в российско-австрийских связях, "к сожалению, остаются с большим знаком минус практически во всех областях".
«
"Дисциплинированно вступив в евросолидарные ряды, официальная Вена осознанно и безусловно заняла недружественную нам сторону", - отметил посол.
По его словам, создававшийся десятилетиями фундамент до недавнего времени партнерского сотрудничества в экономике, энергетике, культуре, науке, связях гражданского общества "последовательно разрушается безоговорочной встроенностью в конфронтационную линию коллективного Запада, развязанную против нашей страны гибридную войну, нацеленную на ее изоляцию и нанесение максимального ущерба".
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