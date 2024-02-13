https://ria.ru/20240213/opasnost-1927070480.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.02.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Суджанском районе Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:02

2024-02-13T14:02

2024-02-13T14:17

курская область

суджанский район

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. Ракетная опасность в Суджанском районе Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Сообщение о ракетной опасности в Суджанском районе губернатор опубликовал в 12.17 мск. Жителей просили найти укрытие."Внимание! Отбой ракетной опасности", — сообщил Старовойт.

https://ria.ru/20240125/zaschita-1923518651.html

курская область

суджанский район

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, суджанский район, безопасность