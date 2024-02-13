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В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.02.2024
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14:02 13.02.2024 (обновлено: 14:17 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/opasnost-1927070480.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.02.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Суджанском районе Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:02
2024-02-13T14:17
курская область
суджанский район
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. Ракетная опасность в Суджанском районе Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Сообщение о ракетной опасности в Суджанском районе губернатор опубликовал в 12.17 мск. Жителей просили найти укрытие."Внимание! Отбой ракетной опасности", — сообщил Старовойт.
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курская область
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курская область, суджанский район, безопасность
Курская область, Суджанский район, Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность

В Суджанском районе Курской области отменили ракетную опасность

© Depositphotos.com / IvantsovКурск
Курск - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Depositphotos.com / Ivantsov
Курск. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. Ракетная опасность в Суджанском районе Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Сообщение о ракетной опасности в Суджанском районе губернатор опубликовал в 12.17 мск. Жителей просили найти укрытие.
"Внимание! Отбой ракетной опасности", — сообщил Старовойт.
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