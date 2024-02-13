https://ria.ru/20240213/opasnost-1927070480.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.02.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Суджанском районе Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:02
2024-02-13T14:02
2024-02-13T14:17
курская область
суджанский район
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. Ракетная опасность в Суджанском районе Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Сообщение о ракетной опасности в Суджанском районе губернатор опубликовал в 12.17 мск. Жителей просили найти укрытие."Внимание! Отбой ракетной опасности", — сообщил Старовойт.
https://ria.ru/20240125/zaschita-1923518651.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, суджанский район, безопасность
Курская область, Суджанский район, Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность
В Суджанском районе Курской области отменили ракетную опасность