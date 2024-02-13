https://ria.ru/20240213/opasnost-1927037386.html

В Суджанском районе Курской области объявили ракетную опасность

В Суджанском районе Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.02.2024

В Суджанском районе Курской области объявили ракетную опасность

Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил в телеграм-канале о ракетной опасности в приграничном Суджанском районе и призвал жителей спрятаться в... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:21

2024-02-13T12:21

2024-02-13T12:28

специальная военная операция на украине

суджанский район

курская область

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил в телеграм-канале о ракетной опасности в приграничном Суджанском районе и призвал жителей спрятаться в укрытие."Ракетная опасность! В Суджанском районе запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20240213/tek-1927027221.html

суджанский район

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

суджанский район, курская область, роман старовойт