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В Суджанском районе Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 13.02.2024 (обновлено: 12:28 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/opasnost-1927037386.html
В Суджанском районе Курской области объявили ракетную опасность
В Суджанском районе Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.02.2024
В Суджанском районе Курской области объявили ракетную опасность
Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил в телеграм-канале о ракетной опасности в приграничном Суджанском районе и призвал жителей спрятаться в... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:21
2024-02-13T12:28
специальная военная операция на украине
суджанский район
курская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил в телеграм-канале о ракетной опасности в приграничном Суджанском районе и призвал жителей спрятаться в укрытие."Ракетная опасность! В Суджанском районе запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20240213/tek-1927027221.html
суджанский район
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суджанский район, курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Курская область, Роман Старовойт
В Суджанском районе Курской области объявили ракетную опасность

Старовойт объявил о ракетной опасности в Суджанском районе Курской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного подразделения
Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил в телеграм-канале о ракетной опасности в приграничном Суджанском районе и призвал жителей спрятаться в укрытие.
"Ракетная опасность! В Суджанском районе запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджанский районКурская областьРоман Старовойт
 
 
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