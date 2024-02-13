https://ria.ru/20240213/obstrel-1927172680.html

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 13.02.2024

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска во вторник в 17.35 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T19:14

2024-02-13T19:14

2024-02-13T19:14

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

украина

сцкк

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878065623_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_cbb18f8b623f10f30f8be42b01464d7c.jpg

ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 17.35 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженный формирований Украины - ред.) по направлению: 17.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район), выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240213/vsu-1927162544.html

петровский район

донецк

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петровский район, донецк, украина, сцкк, нато