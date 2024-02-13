https://ria.ru/20240213/obstrel-1927172680.html
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 13.02.2024
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска во вторник в 17.35 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T19:14
2024-02-13T19:14
2024-02-13T19:14
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
украина
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 17.35 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженный формирований Украины - ред.) по направлению: 17.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район), выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240213/vsu-1927162544.html
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петровский район, донецк, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Украина, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
СЦКК: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из натовской артиллерии