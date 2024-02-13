ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
ВСУ выпустили 17 натовских снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка, Макеевке и Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.10 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Советский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.50 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
С 14.40 до 15.30 ВСУ подвергали обстрелу Горловку, выпустив в общей сложности семь снарядов из "натовской" артиллерии.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.