https://ria.ru/20240213/obstrel-1927016150.html
Белгородскую область за сутки обстреляли более 50 раз, заявил Гладков
Белгородскую область за сутки обстреляли более 50 раз, заявил Гладков - РИА Новости, 13.02.2024
Белгородскую область за сутки обстреляли более 50 раз, заявил Гладков
Более 50 раз со стороны Украины была обстреляна территория Белгородской области за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T10:55
2024-02-13T10:55
2024-02-13T10:55
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
украина
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
БЕЛГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Более 50 раз со стороны Украины была обстреляна территория Белгородской области за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По данным губернатора, 12 февраля украинские военные обстреляли пять приграничных районов 47 боеприпасами, включая 5 взрывных устройств с дронов. Кроме того, было 9 атак с помощью беспилотных летательных аппаратов - 4 дрона сбили. Больше всего "прилетов" было в Белгородском районе - 20, при этом 13 раз обстреляли село Козинка Грайворонского округа, которое последний раз попадало в сводки 17 января (два "прилета"). "В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 2 минометных и 8 артиллерийских снарядов, также в селе противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В селе Журавлевка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Село Устинка атаковано с помощью 4 дронов-камикадзе. Также в Устинке с БПЛА сброшено 4 взрывных устройства", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Валуйском округе над селами Новопетровка и Логачевка сбиты четыре беспилотника. В Краснояружском районе по селу Вязовое выпущено два артиллерийских снаряда. В Грайворонском городском округе, по словам губернатора, 13 прилетов зафиксировано по селу Козинка. Различные повреждения выявлены в двух частных жилых домовладениях. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – установлено 8 прилетов. Никто не пострадал. Различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях и четырех хозпостройках. По окраине города Шебекино выпущено 4 минометных снаряда, по селу Муром – 2 артиллерийских снаряда, по хутору Мухин – 3 минометных снаряда", - сообщил глава области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240212/obstrel-1926789084.html
https://ria.ru/20240210/obstrel-1926567263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородская область, белгородский район, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Украина, Вячеслав Гладков
Белгородскую область за сутки обстреляли более 50 раз, заявил Гладков
Губернатор Гладков: ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 50 раз
БЕЛГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Более 50 раз со стороны Украины была обстреляна территория Белгородской области за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По данным губернатора, 12 февраля украинские военные обстреляли пять приграничных районов 47 боеприпасами, включая 5 взрывных устройств с дронов. Кроме того, было 9 атак с помощью беспилотных летательных аппаратов - 4 дрона сбили. Больше всего "прилетов" было в Белгородском районе
- 20, при этом 13 раз обстреляли село Козинка Грайворонского округа, которое последний раз попадало в сводки 17 января (два "прилета").
Интенсивность украинских обстрелов Белгородской области снизилась
"В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 2 минометных и 8 артиллерийских снарядов, также в селе противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В селе Журавлевка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Село Устинка атаковано с помощью 4 дронов-камикадзе. Также в Устинке с БПЛА сброшено 4 взрывных устройства", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Валуйском округе над селами Новопетровка и Логачевка сбиты четыре беспилотника. В Краснояружском районе по селу Вязовое выпущено два артиллерийских снаряда.
В Грайворонском городском округе, по словам губернатора, 13 прилетов зафиксировано по селу Козинка. Различные повреждения выявлены в двух частных жилых домовладениях.
"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – установлено 8 прилетов. Никто не пострадал. Различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях и четырех хозпостройках. По окраине города Шебекино
выпущено 4 минометных снаряда, по селу Муром
– 2 артиллерийских снаряда, по хутору Мухин – 3 минометных снаряда", - сообщил глава области.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Три человека пострадали при обстреле Белгородской области