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Село Озеряновка в ДНР осталось без электричества из-за обстрела - РИА Новости, 13.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:43 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/obstrel-1926992916.html
Село Озеряновка в ДНР осталось без электричества из-за обстрела
Село Озеряновка в ДНР осталось без электричества из-за обстрела - РИА Новости, 13.02.2024
Село Озеряновка в ДНР осталось без электричества из-за обстрела
Село Озеряновка в ДНР осталось без электричества в результате обстрела украинскими войсками, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T08:43
2024-02-13T08:43
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Село Озеряновка в ДНР осталось без электричества в результате обстрела украинскими войсками, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии обесточено село Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки)", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска обстреляли Озеряновку в 4.50 мск тремя снарядами калибра 155 миллиметров. По данным ведомства, в 00.20 было выпущено два таких же снаряда по Куйбышевскому району Донецка. Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240208/bespilotnik-1926073517.html
https://ria.ru/20240213/spetsoperatsii-1926982120.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, НАТО, Происшествия
Село Озеряновка в ДНР осталось без электричества из-за обстрела

Приходько: село Озеряновка в ДНР обесточено из-за украинского обстрела

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Село Озеряновка в ДНР осталось без электричества в результате обстрела украинскими войсками, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии обесточено село Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки)", - написал Приходько.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска обстреляли Озеряновку в 4.50 мск тремя снарядами калибра 155 миллиметров.
По данным ведомства, в 00.20 было выпущено два таких же снаряда по Куйбышевскому району Донецка.
Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоНАТОПроисшествия
 
 
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