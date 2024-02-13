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Депутат Госдумы Белик назвал ОБСЕ инструментом влияния Запада
Депутат Госдумы Белик назвал ОБСЕ инструментом влияния Запада - РИА Новости, 13.02.2024
Депутат Госдумы Белик назвал ОБСЕ инструментом влияния Запада
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) дискредитировала себя как независимая международная структура, превратившись в инструмент влияния... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:22
2024-02-13T14:22
2024-02-13T14:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) дискредитировала себя как независимая международная структура, превратившись в инструмент влияния Запада, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил во вторник, что Госдума 21 февраля рассмотрит обращение о приостановке участия постоянной делегации парламента России в ПА ОБСЕ. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в свою очередь сообщил РИА Новости, что СФ на заседании 21 февраля одновременно с ГД планирует обсудить весь комплекс отношений с ПА ОБСЕ. "ОБСЕ полностью себя дискредитировала как нейтральная и объективная международная мониторинговая миссия, превратившись в инструмент влияния Запада и официального Киева. Поэтому нам нет смысла находиться в парламентской ассамблее ОБСЕ и уж тем более платить членские взносы", - сказа Белик. По его словам, ОБСЕ неоднократно работала в пользу украинской стороны во время конфликта в Донбассе, занимаясь "полной лояльностью к украинским карателям".
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РИА Новости
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киев, донбасс, дмитрий белик, вячеслав володин, григорий карасин, госдума рф, обсе, в мире
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Депутат Госдумы Белик назвал ОБСЕ инструментом влияния Запада
Депутат Белик: ОБСЕ дискредитировала себя как независимая структура