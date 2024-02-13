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Депутат Госдумы Белик назвал ОБСЕ инструментом влияния Запада - РИА Новости, 13.02.2024
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14:22 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/obse-1927078350.html
Депутат Госдумы Белик назвал ОБСЕ инструментом влияния Запада
Депутат Госдумы Белик назвал ОБСЕ инструментом влияния Запада - РИА Новости, 13.02.2024
Депутат Госдумы Белик назвал ОБСЕ инструментом влияния Запада
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) дискредитировала себя как независимая международная структура, превратившись в инструмент влияния... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:22
2024-02-13T14:22
киев
донбасс
дмитрий белик
вячеслав володин
григорий карасин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) дискредитировала себя как независимая международная структура, превратившись в инструмент влияния Запада, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил во вторник, что Госдума 21 февраля рассмотрит обращение о приостановке участия постоянной делегации парламента России в ПА ОБСЕ. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в свою очередь сообщил РИА Новости, что СФ на заседании 21 февраля одновременно с ГД планирует обсудить весь комплекс отношений с ПА ОБСЕ. "ОБСЕ полностью себя дискредитировала как нейтральная и объективная международная мониторинговая миссия, превратившись в инструмент влияния Запада и официального Киева. Поэтому нам нет смысла находиться в парламентской ассамблее ОБСЕ и уж тем более платить членские взносы", - сказа Белик. По его словам, ОБСЕ неоднократно работала в пользу украинской стороны во время конфликта в Донбассе, занимаясь "полной лояльностью к украинским карателям".
https://ria.ru/20240212/obse-1926958636.html
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киев, донбасс, дмитрий белик, вячеслав володин, григорий карасин, госдума рф, обсе, в мире
Киев, Донбасс, Дмитрий Белик, Вячеслав Володин, Григорий Карасин, Госдума РФ, ОБСЕ, В мире
Депутат Госдумы Белик назвал ОБСЕ инструментом влияния Запада

Депутат Белик: ОБСЕ дискредитировала себя как независимая структура

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене
Логотип ОБСЕ на здании в Вене - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип ОБСЕ на здании в Вене. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) дискредитировала себя как независимая международная структура, превратившись в инструмент влияния Запада, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил во вторник, что Госдума 21 февраля рассмотрит обращение о приостановке участия постоянной делегации парламента России в ПА ОБСЕ. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в свою очередь сообщил РИА Новости, что СФ на заседании 21 февраля одновременно с ГД планирует обсудить весь комплекс отношений с ПА ОБСЕ.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
ГД может рассмотреть обращение о приостановке участия в ПА ОБСЕ
12 февраля, 21:20
"ОБСЕ полностью себя дискредитировала как нейтральная и объективная международная мониторинговая миссия, превратившись в инструмент влияния Запада и официального Киева. Поэтому нам нет смысла находиться в парламентской ассамблее ОБСЕ и уж тем более платить членские взносы", - сказа Белик.
По его словам, ОБСЕ неоднократно работала в пользу украинской стороны во время конфликта в Донбассе, занимаясь "полной лояльностью к украинским карателям".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Запад мечтает убрать Россию из ОБСЕ, заявил МИД
8 февраля, 10:55
 
КиевДонбассДмитрий БеликВячеслав ВолодинГригорий КарасинГосдума РФОБСЕВ мире
 
 
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