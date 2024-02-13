https://ria.ru/20240213/nigeriya-1927008088.html

Британия и Нигерия заключат соглашение о торговом партнерстве

Британия и Нигерия заключат соглашение о торговом партнерстве - РИА Новости, 13.02.2024

Британия и Нигерия заключат соглашение о торговом партнерстве

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Великобритания и Нигерия во вторник подпишут соглашение о расширенном торговом и инвестиционном партнерстве в рамках визита... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T10:21

2024-02-13T10:21

2024-02-13T10:21

экономика

нигерия

великобритания

африка

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Великобритания и Нигерия во вторник подпишут соглашение о расширенном торговом и инвестиционном партнерстве в рамках визита британского министра по делам бизнеса и торговли Кеми Баденок в Абуджу, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства. "Сегодня (вторник, 13 февраля) Великобритания подпишет соглашение с Нигерией, которое будет способствовать развитию торговли и инвестиций и откроет новые возможности для британского и нигерийского бизнеса", – сказано в тексте. Отмечается, что Нигерия станет первой африканской страной, с которой Британия заключит соглашение подобного рода. Ожидается, что оно будет способствовать развитию британских юридических и образовательных услуг в Нигерии. Кроме того, новое партнерство позволит проложить путь к дальнейшему сотрудничеству в области кино- и медиаиндустрии. Отмечается, что годовой объем торговли за 12 месяцев по сентябрь 2023 года между странами составил 7 миллиардов фунтов стерлингов. По прогнозам, Нигерия, являясь крупнейшей экономикой в Африке, войдет в двадцатку стран мира с крупнейшим ВВП к 2035 году, а население страны превысит 370 миллионов человек к 2050 году, отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20240131/nigeriya-1924523215.html

https://ria.ru/20240123/nigeriya-1922890910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, нигерия, великобритания, африка