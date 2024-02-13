Британия и Нигерия заключат соглашение о торговом партнерстве
Британия и Нигерия заключат соглашение о расширенном торговом партнерстве
© AP Photo / Mosa'ab ElshamyВооружённые силы Нигерии
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Вооружённые силы Нигерии. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Великобритания и Нигерия во вторник подпишут соглашение о расширенном торговом и инвестиционном партнерстве в рамках визита британского министра по делам бизнеса и торговли Кеми Баденок в Абуджу, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.
"Сегодня (вторник, 13 февраля) Великобритания подпишет соглашение с Нигерией, которое будет способствовать развитию торговли и инвестиций и откроет новые возможности для британского и нигерийского бизнеса", – сказано в тексте.
Отмечается, что Нигерия станет первой африканской страной, с которой Британия заключит соглашение подобного рода. Ожидается, что оно будет способствовать развитию британских юридических и образовательных услуг в Нигерии. Кроме того, новое партнерство позволит проложить путь к дальнейшему сотрудничеству в области кино- и медиаиндустрии.
Отмечается, что годовой объем торговли за 12 месяцев по сентябрь 2023 года между странами составил 7 миллиардов фунтов стерлингов. По прогнозам, Нигерия, являясь крупнейшей экономикой в Африке, войдет в двадцатку стран мира с крупнейшим ВВП к 2035 году, а население страны превысит 370 миллионов человек к 2050 году, отмечается в заявлении.