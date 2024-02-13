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Зеленский назначил представителя по международным гарантиям безопасности - РИА Новости, 13.02.2024
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22:21 13.02.2024 (обновлено: 22:26 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/naznachenie-1927200352.html
Зеленский назначил представителя по международным гарантиям безопасности
Зеленский назначил представителя по международным гарантиям безопасности - РИА Новости, 13.02.2024
Зеленский назначил представителя по международным гарантиям безопасности
Владимир Зеленский назначил Евгения Мойсюка специальным уполномоченным по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T22:21
2024-02-13T22:26
в мире
украина
владимир зеленский
александр сырский
валерий залужный
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский назначил Евгения Мойсюка специальным уполномоченным по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины, свидетельствует соответствующий указ, опубликованный на сайте Зеленского. "Назначить Мойсюка Евгения Георгиевича специальным уполномоченным по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины", - говорится в тексте указа. Мойсюк ранее занимал должность заместителя главнокомандующего ВСУ. Ранее Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Валерия Залужного. Сырский до этого занимал пост командующим сухопутными войсками Украины.
https://ria.ru/20240212/syrskiy-1926758207.html
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в мире, украина, владимир зеленский, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Зеленский назначил представителя по международным гарантиям безопасности

Представителем Зеленского по международным гарантиям безопасности стал Мойсюк

© AP Photo / Olivier MatthysЕвгений Мойсюк
Евгений Мойсюк - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Евгений Мойсюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский назначил Евгения Мойсюка специальным уполномоченным по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины, свидетельствует соответствующий указ, опубликованный на сайте Зеленского.
«
"Назначить Мойсюка Евгения Георгиевича специальным уполномоченным по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины", - говорится в тексте указа.
Мойсюк ранее занимал должность заместителя главнокомандующего ВСУ.
Ранее Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Валерия Залужного. Сырский до этого занимал пост командующим сухопутными войсками Украины.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Симоньян предрекла Сырскому "петлю на шее"
12 февраля, 01:21
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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