https://ria.ru/20240213/naznachenie-1927200352.html
Зеленский назначил представителя по международным гарантиям безопасности
Зеленский назначил представителя по международным гарантиям безопасности - РИА Новости, 13.02.2024
Зеленский назначил представителя по международным гарантиям безопасности
Владимир Зеленский назначил Евгения Мойсюка специальным уполномоченным по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T22:21
2024-02-13T22:21
2024-02-13T22:26
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валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский назначил Евгения Мойсюка специальным уполномоченным по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины, свидетельствует соответствующий указ, опубликованный на сайте Зеленского. "Назначить Мойсюка Евгения Георгиевича специальным уполномоченным по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины", - говорится в тексте указа. Мойсюк ранее занимал должность заместителя главнокомандующего ВСУ. Ранее Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Валерия Залужного. Сырский до этого занимал пост командующим сухопутными войсками Украины.
https://ria.ru/20240212/syrskiy-1926758207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Зеленский назначил представителя по международным гарантиям безопасности
Представителем Зеленского по международным гарантиям безопасности стал Мойсюк