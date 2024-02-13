https://ria.ru/20240213/naznachenie-1927200352.html

Зеленский назначил представителя по международным гарантиям безопасности

Зеленский назначил представителя по международным гарантиям безопасности - РИА Новости, 13.02.2024

Зеленский назначил представителя по международным гарантиям безопасности

Владимир Зеленский назначил Евгения Мойсюка специальным уполномоченным по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины,... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T22:21

2024-02-13T22:21

2024-02-13T22:26

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский назначил Евгения Мойсюка специальным уполномоченным по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины, свидетельствует соответствующий указ, опубликованный на сайте Зеленского. "Назначить Мойсюка Евгения Георгиевича специальным уполномоченным по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины", - говорится в тексте указа. Мойсюк ранее занимал должность заместителя главнокомандующего ВСУ. Ранее Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Валерия Залужного. Сырский до этого занимал пост командующим сухопутными войсками Украины.

https://ria.ru/20240212/syrskiy-1926758207.html

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Наталья Макарова

в мире, украина, владимир зеленский, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины