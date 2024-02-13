Байден заявил, что НАТО обеспечивает безопасность США
Байден счел угрозой сомневающихся в том, что НАТО обеспечивает безопасность США
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. НАТО обеспечивает безопасность США, заявил американский президент Джо Байден в соцсети Х.
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"Обещание НАТО о том, что атака на одного — это атака на всех, держит американские семьи в безопасности. Вот так просто. Каждый, кто подвергает сомнению прочность этой клятвы, — это угроза нашей безопасности", — написал Байден.
Американский президент сделал такое заявление после того, как его предшественник на посту Дональд Трамп на митинге в Южной Каролине в минувшую субботу рассказал о своем разговоре с главой неназванной "большой страны" НАТО несколько лет назад. Тогда собеседник поинтересовался у Трампа, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России, на что тот ответил отрицательно. Американский политик пояснил, что члены блока отчисляют недостаточно денег на оборону. Экс-президент добавил, что будет "одобрять, если они (Россия. — Прим. ред.) будут делать все, что они, черт возьми, захотят".
Ранее Трамп усомнился в желании НАТО помогать США в случае нападения на них.
Пятая статья устава Североатлантического альянса посвящена коллективной обороне и гласит, что нападение на одного из членов будет рассматриваться как нападение на весь блок.