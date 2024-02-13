Рейтинг@Mail.ru
Байден заявил, что НАТО обеспечивает безопасность США - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 13.02.2024 (обновлено: 16:38 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/nato-1927068821.html
Байден заявил, что НАТО обеспечивает безопасность США
Байден заявил, что НАТО обеспечивает безопасность США - РИА Новости, 13.02.2024
Байден заявил, что НАТО обеспечивает безопасность США
НАТО обеспечивает безопасность США, заявил американский президент Джо Байден в соцсети Х. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:03
2024-02-13T16:38
в мире
нато
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925852356_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_00bf1f91bc38038316f5006a45355313.jpg
ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. НАТО обеспечивает безопасность США, заявил американский президент Джо Байден в соцсети Х.&quot;Обещание НАТО о том, что атака на одного — это атака на всех, держит американские семьи в безопасности. Вот так просто. Каждый, кто подвергает сомнению прочность этой клятвы, — это угроза нашей безопасности&quot;, — написал Байден.Американский президент сделал такое заявление после того, как его предшественник на посту Дональд Трамп на митинге в Южной Каролине в минувшую субботу рассказал о своем разговоре с главой неназванной "большой страны" НАТО несколько лет назад. Тогда собеседник поинтересовался у Трампа, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России, на что тот ответил отрицательно. Американский политик пояснил, что члены блока отчисляют недостаточно денег на оборону. Экс-президент добавил, что будет "одобрять, если они (Россия. — Прим. ред.) будут делать все, что они, черт возьми, захотят".Ранее Трамп усомнился в желании НАТО помогать США в случае нападения на них.Пятая статья устава Североатлантического альянса посвящена коллективной обороне и гласит, что нападение на одного из членов будет рассматриваться как нападение на весь блок.
https://ria.ru/20240212/tramp-1926695668.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925852356_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_2c5181be5dd43240a8e78ce53bd4803c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, сша, джо байден
В мире, НАТО, США, Джо Байден
Байден заявил, что НАТО обеспечивает безопасность США

Байден счел угрозой сомневающихся в том, что НАТО обеспечивает безопасность США

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. НАТО обеспечивает безопасность США, заявил американский президент Джо Байден в соцсети Х.
«

"Обещание НАТО о том, что атака на одного — это атака на всех, держит американские семьи в безопасности. Вот так просто. Каждый, кто подвергает сомнению прочность этой клятвы, это угроза нашей безопасности", написал Байден.

Американский президент сделал такое заявление после того, как его предшественник на посту Дональд Трамп на митинге в Южной Каролине в минувшую субботу рассказал о своем разговоре с главой неназванной "большой страны" НАТО несколько лет назад. Тогда собеседник поинтересовался у Трампа, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России, на что тот ответил отрицательно. Американский политик пояснил, что члены блока отчисляют недостаточно денег на оборону. Экс-президент добавил, что будет "одобрять, если они (Россия. — Прим. ред.) будут делать все, что они, черт возьми, захотят".
Ранее Трамп усомнился в желании НАТО помогать США в случае нападения на них.
Пятая статья устава Североатлантического альянса посвящена коллективной обороне и гласит, что нападение на одного из членов будет рассматриваться как нападение на весь блок.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Трамп захотел сдать Европу России
12 февраля, 08:00
 
В миреНАТОСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала