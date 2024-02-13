https://ria.ru/20240213/nato-1927068821.html

Байден заявил, что НАТО обеспечивает безопасность США

Байден заявил, что НАТО обеспечивает безопасность США - РИА Новости, 13.02.2024

Байден заявил, что НАТО обеспечивает безопасность США

НАТО обеспечивает безопасность США, заявил американский президент Джо Байден в соцсети Х. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:03

2024-02-13T14:03

2024-02-13T16:38

в мире

нато

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. НАТО обеспечивает безопасность США, заявил американский президент Джо Байден в соцсети Х."Обещание НАТО о том, что атака на одного — это атака на всех, держит американские семьи в безопасности. Вот так просто. Каждый, кто подвергает сомнению прочность этой клятвы, — это угроза нашей безопасности", — написал Байден.Американский президент сделал такое заявление после того, как его предшественник на посту Дональд Трамп на митинге в Южной Каролине в минувшую субботу рассказал о своем разговоре с главой неназванной "большой страны" НАТО несколько лет назад. Тогда собеседник поинтересовался у Трампа, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России, на что тот ответил отрицательно. Американский политик пояснил, что члены блока отчисляют недостаточно денег на оборону. Экс-президент добавил, что будет "одобрять, если они (Россия. — Прим. ред.) будут делать все, что они, черт возьми, захотят".Ранее Трамп усомнился в желании НАТО помогать США в случае нападения на них.Пятая статья устава Североатлантического альянса посвящена коллективной обороне и гласит, что нападение на одного из членов будет рассматриваться как нападение на весь блок.

https://ria.ru/20240212/tramp-1926695668.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, сша, джо байден