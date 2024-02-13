https://ria.ru/20240213/nastavniki-1927166408.html

Путин поручил создать цифровую платформу для наставников

Путин поручил создать цифровую платформу для наставников - РИА Новости, 13.02.2024

Путин поручил создать цифровую платформу для наставников

Президент России Владимир Путин поручил создать на базе единой информационной системы "ДОБРО.РФ" цифровую платформу, которая отражала бы потребности в... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:51

2024-02-13T18:51

2024-02-13T18:51

общество

россия

владимир путин

российское общество "знание"

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать на базе единой информационной системы "ДОБРО.РФ" цифровую платформу, которая отражала бы потребности в наставнической поддержке в сферах общественной деятельности и молодежной политики. Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Госсовета, которое состоялось 27 декабря и было посвящено вопросам повышения роли и престижа педагога и наставника. Документ опубликован на сайте Кремля. Росмолодежи и Минпросвещения при участии Ассоциации волонтерских центров, общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" и Российского общества "Знание" поручено до 1 июля "обеспечить расширение функций единой информационной системы "ДОБРО.РФ", предусмотрев создание на ее базе цифровой платформы, отражающей потребности в наставнической поддержке и наставниках в сферах общественной деятельности и молодежной политики".

https://ria.ru/20240213/nastavniki-1927161094.html

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общество, россия, владимир путин, российское общество "знание"