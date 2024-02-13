https://ria.ru/20240213/nastavniki-1927166408.html
Путин поручил создать цифровую платформу для наставников
Путин поручил создать цифровую платформу для наставников - РИА Новости, 13.02.2024
Путин поручил создать цифровую платформу для наставников
Президент России Владимир Путин поручил создать на базе единой информационной системы "ДОБРО.РФ" цифровую платформу, которая отражала бы потребности в... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:51
2024-02-13T18:51
2024-02-13T18:51
общество
россия
владимир путин
российское общество "знание"
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать на базе единой информационной системы "ДОБРО.РФ" цифровую платформу, которая отражала бы потребности в наставнической поддержке в сферах общественной деятельности и молодежной политики. Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Госсовета, которое состоялось 27 декабря и было посвящено вопросам повышения роли и престижа педагога и наставника. Документ опубликован на сайте Кремля. Росмолодежи и Минпросвещения при участии Ассоциации волонтерских центров, общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" и Российского общества "Знание" поручено до 1 июля "обеспечить расширение функций единой информационной системы "ДОБРО.РФ", предусмотрев создание на ее базе цифровой платформы, отражающей потребности в наставнической поддержке и наставниках в сферах общественной деятельности и молодежной политики".
https://ria.ru/20240213/nastavniki-1927161094.html
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общество, россия, владимир путин, российское общество "знание"
Общество, Россия, Владимир Путин, Российское общество "Знание"
Путин поручил создать цифровую платформу для наставников
Путин поручил создать на базе системы "ДОБРО.РФ" платформу для наставников