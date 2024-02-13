https://ria.ru/20240213/nastavniki-1927154233.html
Путин поручил привлечь наставников в органы профилактики безнадзорности
Путин поручил привлечь наставников в органы профилактики безнадзорности - РИА Новости, 13.02.2024
Путин поручил привлечь наставников в органы профилактики безнадзорности
Президент России Владимир Путин поручил привлечь наставников из добровольческих и благотворительных организаций в органы профилактики безнадзорности и... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:10
2024-02-13T18:10
2024-02-13T18:10
общество
россия
владимир путин
сергей кравцов
ксения разуваева
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил привлечь наставников из добровольческих и благотворительных организаций в органы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Минпросвещения России совместно с Росмолодежью и МВД России при участии Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" и Ассоциации волонтерских центров обеспечить привлечение наставников из числа участников добровольческих (волонтерских) и благотворительных организаций в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сказано в поручении. Доклад необходимо предоставить до 1 сентября. Ответственными за выполнение поручения назначены министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Росмолодежи Ксения Разуваева и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
https://ria.ru/20240213/putin-1927153919.html
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общество, россия, владимир путин, сергей кравцов, ксения разуваева
Общество, Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Ксения Разуваева
Путин поручил привлечь наставников в органы профилактики безнадзорности
Владимир Путин поручил привлечь наставников в органы профилактики безнадзорности