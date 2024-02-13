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Путин поручил популяризировать наставничество через кинематограф - РИА Новости, 13.02.2024
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18:18 13.02.2024 (обновлено: 18:19 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/nastavnichestvo-1927157689.html
Путин поручил популяризировать наставничество через кинематограф
Путин поручил популяризировать наставничество через кинематограф - РИА Новости, 13.02.2024
Путин поручил популяризировать наставничество через кинематограф
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить меры по популяризации наставничества, в том числе через кинематограф, соответствующий доклад должен быть... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:18
2024-02-13T18:19
россия
владимир путин
институт развития интернета
ольга любимова
максут шадаев
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить меры по популяризации наставничества, в том числе через кинематограф, соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля, сообщается на сайте Кремля. "Минкультуры России совместно с Минцифры России, Минпросвещения России, Минтрудом России и автономной некоммерческой организацией "Институт развития интернета" обеспечить реализацию мер, направленных на популяризацию наставничества, в том числе предусмотрев размещение социальной рекламы, распространение информации о данной деятельности в средствах массовой информации, информационно-­телекоммуникационной сети "Интернет" и создание кинематографических, аудиовизуальных и иных произведений", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля и до 25 декабря 2024 года, далее – ежегодно; ответственные - министр культуры Ольга Любимова, глава Минцифры Максут Шадаев, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Минтруда Антон Котяков и гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.
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россия, владимир путин, институт развития интернета, ольга любимова, максут шадаев
Россия, Владимир Путин, Институт развития интернета, Ольга Любимова, Максут Шадаев
Путин поручил популяризировать наставничество через кинематограф

Путин поручил обеспечить меры по популяризации наставничества через кинематограф

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить меры по популяризации наставничества, в том числе через кинематограф, соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля, сообщается на сайте Кремля.
«
"Минкультуры России совместно с Минцифры России, Минпросвещения России, Минтрудом России и автономной некоммерческой организацией "Институт развития интернета" обеспечить реализацию мер, направленных на популяризацию наставничества, в том числе предусмотрев размещение социальной рекламы, распространение информации о данной деятельности в средствах массовой информации, информационно-­телекоммуникационной сети "Интернет" и создание кинематографических, аудиовизуальных и иных произведений", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля и до 25 декабря 2024 года, далее – ежегодно; ответственные - министр культуры Ольга Любимова, глава Минцифры Максут Шадаев, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Минтруда Антон Котяков и гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Путин поручил создать центр по развитию института наставничества
Вчера, 18:12
 
РоссияВладимир ПутинИнститут развития интернетаОльга ЛюбимоваМаксут Шадаев
 
 
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