https://ria.ru/20240213/nastavnichestvo-1927157689.html

Путин поручил популяризировать наставничество через кинематограф

Путин поручил популяризировать наставничество через кинематограф - РИА Новости, 13.02.2024

Путин поручил популяризировать наставничество через кинематограф

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить меры по популяризации наставничества, в том числе через кинематограф, соответствующий доклад должен быть... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:18

2024-02-13T18:18

2024-02-13T18:19

россия

владимир путин

институт развития интернета

ольга любимова

максут шадаев

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить меры по популяризации наставничества, в том числе через кинематограф, соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля, сообщается на сайте Кремля. "Минкультуры России совместно с Минцифры России, Минпросвещения России, Минтрудом России и автономной некоммерческой организацией "Институт развития интернета" обеспечить реализацию мер, направленных на популяризацию наставничества, в том числе предусмотрев размещение социальной рекламы, распространение информации о данной деятельности в средствах массовой информации, информационно-­телекоммуникационной сети "Интернет" и создание кинематографических, аудиовизуальных и иных произведений", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля и до 25 декабря 2024 года, далее – ежегодно; ответственные - министр культуры Ольга Любимова, глава Минцифры Максут Шадаев, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Минтруда Антон Котяков и гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

https://ria.ru/20240213/tsentr-1927155561.html

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россия, владимир путин, институт развития интернета, ольга любимова, максут шадаев