https://ria.ru/20240213/nastavnichestvo-1927157542.html

Путин поручил проводить на форумах мероприятия по наставничеству

Путин поручил проводить на форумах мероприятия по наставничеству - РИА Новости, 13.02.2024

Путин поручил проводить на форумах мероприятия по наставничеству

Президент РФ Владимир Путин поручил проводить на общероссийских форумах мероприятия, посвященные наставничеству, доложить о выполнении поручения надо до 1 июля, РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:17

2024-02-13T18:17

2024-02-13T18:26

общество

россия

владимир путин

наставничество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проводить на общероссийских форумах мероприятия, посвященные наставничеству, доложить о выполнении поручения надо до 1 июля, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам заседания Госсовета. "Правительству Российской Федерации обеспечить проведение на общероссийских форумах мероприятий, посвященных наставничеству. Доклад – до 1 июля 2024 г." - говорится в документе. Заседание Госсовета по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника прошло 27 декабря 2023 года.

https://ria.ru/20240213/tsentr-1927155561.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, наставничество