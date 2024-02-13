https://ria.ru/20240213/nastavnichestvo-1927157542.html
Путин поручил проводить на форумах мероприятия по наставничеству
Путин поручил проводить на форумах мероприятия по наставничеству - РИА Новости, 13.02.2024
Путин поручил проводить на форумах мероприятия по наставничеству
Президент РФ Владимир Путин поручил проводить на общероссийских форумах мероприятия, посвященные наставничеству, доложить о выполнении поручения надо до 1 июля, РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:17
2024-02-13T18:17
2024-02-13T18:26
общество
россия
владимир путин
наставничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_dba4440707efa8b5c132412cfc2fe242.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проводить на общероссийских форумах мероприятия, посвященные наставничеству, доложить о выполнении поручения надо до 1 июля, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам заседания Госсовета. "Правительству Российской Федерации обеспечить проведение на общероссийских форумах мероприятий, посвященных наставничеству. Доклад – до 1 июля 2024 г." - говорится в документе. Заседание Госсовета по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника прошло 27 декабря 2023 года.
https://ria.ru/20240213/tsentr-1927155561.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc6bce84c79143e80dddfc73feb6139a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, наставничество
Общество, Россия, Владимир Путин, Наставничество
Путин поручил проводить на форумах мероприятия по наставничеству
Путин поручил проводить на общероссийских форумах мероприятия по наставничеству