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Путин поручил проводить на форумах мероприятия по наставничеству - РИА Новости, 13.02.2024
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18:17 13.02.2024 (обновлено: 18:26 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/nastavnichestvo-1927157542.html
Путин поручил проводить на форумах мероприятия по наставничеству
Путин поручил проводить на форумах мероприятия по наставничеству - РИА Новости, 13.02.2024
Путин поручил проводить на форумах мероприятия по наставничеству
Президент РФ Владимир Путин поручил проводить на общероссийских форумах мероприятия, посвященные наставничеству, доложить о выполнении поручения надо до 1 июля, РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:17
2024-02-13T18:26
общество
россия
владимир путин
наставничество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проводить на общероссийских форумах мероприятия, посвященные наставничеству, доложить о выполнении поручения надо до 1 июля, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам заседания Госсовета. "Правительству Российской Федерации обеспечить проведение на общероссийских форумах мероприятий, посвященных наставничеству. Доклад – до 1 июля 2024 г." - говорится в документе. Заседание Госсовета по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника прошло 27 декабря 2023 года.
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общество, россия, владимир путин, наставничество
Общество, Россия, Владимир Путин, Наставничество
Путин поручил проводить на форумах мероприятия по наставничеству

Путин поручил проводить на общероссийских форумах мероприятия по наставничеству

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проводить на общероссийских форумах мероприятия, посвященные наставничеству, доложить о выполнении поручения надо до 1 июля, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам заседания Госсовета.
«
"Правительству Российской Федерации обеспечить проведение на общероссийских форумах мероприятий, посвященных наставничеству. Доклад – до 1 июля 2024 г." - говорится в документе.
Заседание Госсовета по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника прошло 27 декабря 2023 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Путин поручил создать центр по развитию института наставничества
Вчера, 18:12
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинНаставничество
 
 
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