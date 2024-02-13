https://ria.ru/20240213/nastavnichestvo-1927155178.html

Путин поручил обеспечить привлечение участников СВО к наставнической работе

Путин поручил обеспечить привлечение участников СВО к наставнической работе - РИА Новости, 13.02.2024

Путин поручил обеспечить привлечение участников СВО к наставнической работе

Президент России Владимир Путин поручил кабмину при участии "Движения первых" обеспечить привлечение к наставнической работе участников СВО, сообщается на сайте РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:12

2024-02-13T18:12

2024-02-13T18:12

специальная военная операция на украине

общество

россия

михаил мишустин

владимир путин

образование - общество

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину при участии "Движения первых" обеспечить привлечение к наставнической работе участников СВО, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... при участии Общероссийского общественно­государственного движения детей и молодежи "Движение первых" обеспечить привлечение к наставнической работе с детьми и молодежью лиц, имеющих значительные заслуги перед обществом, государственные награды, ведомственные знаки отличия, лауреатов государственных и общественных премий, победителей значимых профессиональных конкурсов, в том числе проводимых в рамках проекта "Россия – страна возможностей", а также лиц, принимавших участие в специальной военной операции", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2024 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240126/chasy-1923755659.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, михаил мишустин, владимир путин, образование - общество, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых", ситуация в днр и лнр