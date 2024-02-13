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Путин поручил обеспечить привлечение участников СВО к наставнической работе - РИА Новости, 13.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/nastavnichestvo-1927155178.html
Путин поручил обеспечить привлечение участников СВО к наставнической работе
Путин поручил обеспечить привлечение участников СВО к наставнической работе - РИА Новости, 13.02.2024
Путин поручил обеспечить привлечение участников СВО к наставнической работе
Президент России Владимир Путин поручил кабмину при участии "Движения первых" обеспечить привлечение к наставнической работе участников СВО, сообщается на сайте РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:12
2024-02-13T18:12
специальная военная операция на украине
общество
россия
михаил мишустин
владимир путин
образование - общество
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину при участии "Движения первых" обеспечить привлечение к наставнической работе участников СВО, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... при участии Общероссийского общественно­государственного движения детей и молодежи "Движение первых" обеспечить привлечение к наставнической работе с детьми и молодежью лиц, имеющих значительные заслуги перед обществом, государственные награды, ведомственные знаки отличия, лауреатов государственных и общественных премий, победителей значимых профессиональных конкурсов, в том числе проводимых в рамках проекта "Россия – страна возможностей", а также лиц, принимавших участие в специальной военной операции", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2024 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240126/chasy-1923755659.html
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общество, россия, михаил мишустин, владимир путин, образование - общество, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Образование - Общество, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых", Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин поручил обеспечить привлечение участников СВО к наставнической работе

Путин поручил правительству привлекать участников СВО к наставничеству

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину при участии "Движения первых" обеспечить привлечение к наставнической работе участников СВО, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... при участии Общероссийского общественно­государственного движения детей и молодежи "Движение первых" обеспечить привлечение к наставнической работе с детьми и молодежью лиц, имеющих значительные заслуги перед обществом, государственные награды, ведомственные знаки отличия, лауреатов государственных и общественных премий, победителей значимых профессиональных конкурсов, в том числе проводимых в рамках проекта "Россия – страна возможностей", а также лиц, принимавших участие в специальной военной операции", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2024 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинОбразование - ОбществоОбщероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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