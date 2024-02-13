https://ria.ru/20240213/nadbavki-1927102903.html
Путин поручил разобраться с надбавками жителям Крайнего Севера
Путин поручил разобраться с надбавками жителям Крайнего Севера - РИА Новости, 13.02.2024
Путин поручил разобраться с надбавками жителям Крайнего Севера
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить установление и выплату надбавок к зарплате с первого дня работы тем, кто работает и постоянно... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:33
2024-02-13T15:33
2024-02-13T15:33
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918529895_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_3e3ec302d6745cd546fc1b6f4a0ba90d.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить установление и выплату надбавок к зарплате с первого дня работы тем, кто работает и постоянно проживает в районах Крайнего Севера, а также представить предложения по совершенствованию механизмов переселения граждан из этих районов. Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента РФ, которая состоялась 14 декабря 2023 года, опубликован во вторник на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений принять решения, обеспечивающие установление и выплату в полном размере надбавок к заработной плате с первого дня работы лицам, работающим и постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", - говорится в документе. Также кабмину поручено "представить предложения по совершенствованию механизмов переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", при этом рассмотрев вопрос о выделении субъектам РФ дополнительных инфраструктурных бюджетных кредитов на строительство жилья для переселения граждан в пределах одного региона. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 марта.
https://ria.ru/20231010/byudzhet-1901822158.html
https://ria.ru/20230422/pensiya-1867028580.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918529895_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_bd94a1b0cdc4d9ccf393519bad804ff0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил разобраться с надбавками жителям Крайнего Севера
Путин поручил обеспечить выплату надбавок жителям Крайнего Севера с первого дня
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить установление и выплату надбавок к зарплате с первого дня работы тем, кто работает и постоянно проживает в районах Крайнего Севера, а также представить предложения по совершенствованию механизмов переселения граждан из этих районов. Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента РФ, которая состоялась 14 декабря 2023 года, опубликован во вторник на сайте Кремля
.
"Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений принять решения, обеспечивающие установление и выплату в полном размере надбавок к заработной плате с первого дня работы лицам, работающим и постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", - говорится в документе.
Чибис предложил балансировать бюджет северных регионов по мурманской модели
Также кабмину поручено "представить предложения по совершенствованию механизмов переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", при этом рассмотрев вопрос о выделении субъектам РФ дополнительных инфраструктурных бюджетных кредитов на строительство жилья для переселения граждан в пределах одного региона.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 марта.
Россиянам объяснили, у кого будет самая большая пенсия