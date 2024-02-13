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Путин поручил разобраться с надбавками жителям Крайнего Севера - РИА Новости, 13.02.2024
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15:33 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/nadbavki-1927102903.html
Путин поручил разобраться с надбавками жителям Крайнего Севера
Путин поручил разобраться с надбавками жителям Крайнего Севера - РИА Новости, 13.02.2024
Путин поручил разобраться с надбавками жителям Крайнего Севера
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить установление и выплату надбавок к зарплате с первого дня работы тем, кто работает и постоянно... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:33
2024-02-13T15:33
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить установление и выплату надбавок к зарплате с первого дня работы тем, кто работает и постоянно проживает в районах Крайнего Севера, а также представить предложения по совершенствованию механизмов переселения граждан из этих районов. Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента РФ, которая состоялась 14 декабря 2023 года, опубликован во вторник на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений принять решения, обеспечивающие установление и выплату в полном размере надбавок к заработной плате с первого дня работы лицам, работающим и постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", - говорится в документе. Также кабмину поручено "представить предложения по совершенствованию механизмов переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", при этом рассмотрев вопрос о выделении субъектам РФ дополнительных инфраструктурных бюджетных кредитов на строительство жилья для переселения граждан в пределах одного региона. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 марта.
https://ria.ru/20231010/byudzhet-1901822158.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил разобраться с надбавками жителям Крайнего Севера

Путин поручил обеспечить выплату надбавок жителям Крайнего Севера с первого дня

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить установление и выплату надбавок к зарплате с первого дня работы тем, кто работает и постоянно проживает в районах Крайнего Севера, а также представить предложения по совершенствованию механизмов переселения граждан из этих районов. Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента РФ, которая состоялась 14 декабря 2023 года, опубликован во вторник на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений принять решения, обеспечивающие установление и выплату в полном размере надбавок к заработной плате с первого дня работы лицам, работающим и постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", - говорится в документе.
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Также кабмину поручено "представить предложения по совершенствованию механизмов переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", при этом рассмотрев вопрос о выделении субъектам РФ дополнительных инфраструктурных бюджетных кредитов на строительство жилья для переселения граждан в пределах одного региона.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 марта.
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