На выставке "Россия" началась программа, посвященная московскому транспорту
На выставке "Россия" на ВДНХ началась программа, посвященная мостранспорту
© Фото : Дептранс МосквыТематическая программа от Московского транспорта на выставке "Россия"
© Фото : Дептранс Москвы
Тематическая программа от Московского транспорта на выставке "Россия"
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Программа, посвященная московскому транспорту, началась на выставке "Россия" на ВДНХ, она продлится до 25 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"С 13 по 25 февраля в пространстве Москвы выставки "Россия" на ВДНХ пройдет посвященная московскому транспорту программа. Мы организовали ее так, чтобы было интересно всем: взрослым, детям, экспертам, жителям и гостям города. Каждый может провести здесь время с пользой и узнать больше о транспортной системе столицы", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Отмечается, что пройдет цифровое шоу о ключевых транспортных проектах столицы, лекции от музея транспорта Москвы, консультации от рекрутеров транспортного комплекса, ретроспектива транспортной формы, а также игры, квизы, мастер-классы, выступления артистов проекта "Музыка в метро".