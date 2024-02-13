https://ria.ru/20240213/mostransport-1927104776.html

На выставке "Россия" началась программа, посвященная московскому транспорту

На выставке "Россия" началась программа, посвященная московскому транспорту - РИА Новости, 13.02.2024

На выставке "Россия" началась программа, посвященная московскому транспорту

Программа, посвященная московскому транспорту, началась на выставке "‎Россия" на ВДНХ, она продлится до 25 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:39

2024-02-13T15:39

2024-02-13T15:39

выставка-форум "россия"

максим ликсутов

москва

вднх

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Программа, посвященная московскому транспорту, началась на выставке "‎Россия" на ВДНХ, она продлится до 25 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "‎С 13 по 25 февраля в пространстве Москвы выставки "‎Россия" на ВДНХ пройдет посвященная московскому транспорту программа. Мы организовали ее так, чтобы было интересно всем: взрослым, детям, экспертам, жителям и гостям города. Каждый может провести здесь время с пользой и узнать больше о транспортной системе столицы", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Отмечается, что пройдет цифровое шоу о ключевых транспортных проектах столицы, лекции от музея транспорта Москвы, консультации от рекрутеров транспортного комплекса, ретроспектива транспортной формы, а также игры, квизы, мастер-классы, выступления артистов проекта "Музыка в метро".

https://ria.ru/20240212/rossiya-1926793279.html

москва

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

максим ликсутов , москва, вднх