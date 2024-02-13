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На выставке "Россия" началась программа, посвященная московскому транспорту - РИА Новости, 13.02.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
15:39 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/mostransport-1927104776.html
На выставке "Россия" началась программа, посвященная московскому транспорту
На выставке "Россия" началась программа, посвященная московскому транспорту - РИА Новости, 13.02.2024
На выставке "Россия" началась программа, посвященная московскому транспорту
Программа, посвященная московскому транспорту, началась на выставке "‎Россия" на ВДНХ, она продлится до 25 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:39
2024-02-13T15:39
выставка-форум "россия"
максим ликсутов
москва
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Программа, посвященная московскому транспорту, началась на выставке "‎Россия" на ВДНХ, она продлится до 25 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "‎С 13 по 25 февраля в пространстве Москвы выставки "‎Россия" на ВДНХ пройдет посвященная московскому транспорту программа. Мы организовали ее так, чтобы было интересно всем: взрослым, детям, экспертам, жителям и гостям города. Каждый может провести здесь время с пользой и узнать больше о транспортной системе столицы", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Отмечается, что пройдет цифровое шоу о ключевых транспортных проектах столицы, лекции от музея транспорта Москвы, консультации от рекрутеров транспортного комплекса, ретроспектива транспортной формы, а также игры, квизы, мастер-классы, выступления артистов проекта "Музыка в метро".
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максим ликсутов , москва, вднх
Выставка-форум "Россия", Максим Ликсутов , Москва, ВДНХ
На выставке "Россия" началась программа, посвященная московскому транспорту

На выставке "Россия" на ВДНХ началась программа, посвященная мостранспорту

© Фото : Дептранс МосквыТематическая программа от Московского транспорта на выставке "Россия"
Тематическая программа от Московского транспорта на выставке Россия - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : Дептранс Москвы
Тематическая программа от Московского транспорта на выставке "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Программа, посвященная московскому транспорту, началась на выставке "‎Россия" на ВДНХ, она продлится до 25 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"‎С 13 по 25 февраля в пространстве Москвы выставки "‎Россия" на ВДНХ пройдет посвященная московскому транспорту программа. Мы организовали ее так, чтобы было интересно всем: взрослым, детям, экспертам, жителям и гостям города. Каждый может провести здесь время с пользой и узнать больше о транспортной системе столицы", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Отмечается, что пройдет цифровое шоу о ключевых транспортных проектах столицы, лекции от музея транспорта Москвы, консультации от рекрутеров транспортного комплекса, ретроспектива транспортной формы, а также игры, квизы, мастер-классы, выступления артистов проекта "Музыка в метро".
Международная выставка-форум Россия
Фестивали, концерты и парады: работа международной выставки-форума "Россия"
12 февраля, 11:35
 
Выставка-форум "Россия"Максим ЛиксутовМоскваВДНХ
 
 
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