https://ria.ru/20240213/mosbirzha-1927103394.html

Московская биржа возобновит торги на фондовом рынке

Московская биржа возобновит торги на фондовом рынке - РИА Новости, 13.02.2024

Московская биржа возобновит торги на фондовом рынке

Московская биржа возобновит торги на фондовом рынке с 15.45 мск, сейчас уже доступно снятие заявок, сообщила торговая площадка. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:33

2024-02-13T15:33

2024-02-13T15:33

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Московская биржа возобновит торги на фондовом рынке с 15.45 мск, сейчас уже доступно снятие заявок, сообщила торговая площадка. "Возобновление (старт) торгов на фондовом рынке с 15:45. Система торгов доступна для снятия заявок", - говорится в сообщении на сайте биржи.

https://ria.ru/20240205/yandeks-1925417478.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, московская биржа