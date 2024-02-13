https://ria.ru/20240213/mosbirzha-1927103394.html
Московская биржа возобновит торги на фондовом рынке
Московская биржа возобновит торги на фондовом рынке - РИА Новости, 13.02.2024
Московская биржа возобновит торги на фондовом рынке
Московская биржа возобновит торги на фондовом рынке с 15.45 мск, сейчас уже доступно снятие заявок, сообщила торговая площадка. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:33
2024-02-13T15:33
2024-02-13T15:33
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Московская биржа возобновит торги на фондовом рынке с 15.45 мск, сейчас уже доступно снятие заявок, сообщила торговая площадка. "Возобновление (старт) торгов на фондовом рынке с 15:45. Система торгов доступна для снятия заявок", - говорится в сообщении на сайте биржи.
https://ria.ru/20240205/yandeks-1925417478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Московская биржа возобновит торги на фондовом рынке
Московская биржа возобновит торги на фондовом рынке с 15:45 мск