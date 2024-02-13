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Мосбиржа еще не восстановила работу торговой системы фондового рынка - РИА Новости, 13.02.2024
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15:08 13.02.2024 (обновлено: 15:10 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/mosbirzha-1927097520.html
Мосбиржа еще не восстановила работу торговой системы фондового рынка
Мосбиржа еще не восстановила работу торговой системы фондового рынка - РИА Новости, 13.02.2024
Мосбиржа еще не восстановила работу торговой системы фондового рынка
Московская биржа сообщила, что пока продолжает возобновлять работоспособность торговой системы фондового рынка. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:08
2024-02-13T15:10
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Московская биржа сообщила, что пока продолжает возобновлять работоспособность торговой системы фондового рынка."Возобновление работоспособности торговой системы фондового рынка продолжается. О времени возобновления торгов на фондовом рынке будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении на сайте биржи.
https://ria.ru/20240115/mosbirzha-1921373390.html
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Мосбиржа еще не восстановила работу торговой системы фондового рынка

Мосбиржа продолжает возобновлять работу торговой системы фондового рынка

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВывеска на здании Московской биржи
Вывеска на здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вывеска на здании Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Московская биржа сообщила, что пока продолжает возобновлять работоспособность торговой системы фондового рынка.
"Возобновление работоспособности торговой системы фондового рынка продолжается. О времени возобновления торгов на фондовом рынке будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении на сайте биржи.
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Индекс Мосбиржи превысил 3200 пунктов
15 января, 10:34
 
ЭкономикаМосковская биржа
 
 
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