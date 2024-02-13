https://ria.ru/20240213/mosbirzha-1927097520.html
Мосбиржа еще не восстановила работу торговой системы фондового рынка
Мосбиржа еще не восстановила работу торговой системы фондового рынка - РИА Новости, 13.02.2024
Мосбиржа еще не восстановила работу торговой системы фондового рынка
Московская биржа сообщила, что пока продолжает возобновлять работоспособность торговой системы фондового рынка. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:08
2024-02-13T15:08
2024-02-13T15:10
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Московская биржа сообщила, что пока продолжает возобновлять работоспособность торговой системы фондового рынка."Возобновление работоспособности торговой системы фондового рынка продолжается. О времени возобновления торгов на фондовом рынке будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении на сайте биржи.
https://ria.ru/20240115/mosbirzha-1921373390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Мосбиржа еще не восстановила работу торговой системы фондового рынка
Мосбиржа продолжает возобновлять работу торговой системы фондового рынка
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Московская биржа сообщила, что пока продолжает возобновлять работоспособность торговой системы фондового рынка.
"Возобновление работоспособности торговой системы фондового рынка продолжается. О времени возобновления торгов на фондовом рынке будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении на сайте биржи.
Индекс Мосбиржи превысил 3200 пунктов