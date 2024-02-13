https://ria.ru/20240213/mosbirzha-1927097520.html

Мосбиржа еще не восстановила работу торговой системы фондового рынка

Мосбиржа еще не восстановила работу торговой системы фондового рынка - РИА Новости, 13.02.2024

Мосбиржа еще не восстановила работу торговой системы фондового рынка

Московская биржа сообщила, что пока продолжает возобновлять работоспособность торговой системы фондового рынка. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:08

2024-02-13T15:08

2024-02-13T15:10

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Московская биржа сообщила, что пока продолжает возобновлять работоспособность торговой системы фондового рынка."Возобновление работоспособности торговой системы фондового рынка продолжается. О времени возобновления торгов на фондовом рынке будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении на сайте биржи.

https://ria.ru/20240115/mosbirzha-1921373390.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, московская биржа