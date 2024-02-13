https://ria.ru/20240213/mordoviya-1927110801.html

Главе Минтранса России показали строящиеся дороги и мосты Мордовии

Главе Минтранса России показали строящиеся дороги и мосты Мордовии - РИА Новости, 13.02.2024

Главе Минтранса России показали строящиеся дороги и мосты Мордовии

Министр транспорта России Виталий Савельев в ходе рабочего визита в Мордовию посетил главные объекты транспортной инфраструктуры республики, сообщает... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:57

2024-02-13T15:57

2024-02-13T15:57

республика мордовия

россия

саранск

артем здунов

виталий савельев

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Министр транспорта России Виталий Савельев в ходе рабочего визита в Мордовию посетил главные объекты транспортной инфраструктуры республики, сообщает пресс-служба главы региона. Глава Мордовии Артём Здунов и руководитель Минтранса России осмотрели капитально отремонтированные в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" путепроводы на улицах Ботевградской и Титова в Саранске, строящийся обход города Рузаевка – весь комплекс работ на этом объекте планируется завершить в текущем году. Одна из главных строек для столицы Мордовии – автодорога на улице Строительной протяженностью 5,8 километра с путепроводом через железнодорожные пути и реку Инсар. Глава Минтранса оценил ход строительства: работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме, сейчас здесь трудятся 150 рабочих, задействована вся необходимая техника. "Федеральный центр будет поддерживать реализацию этого проекта. Рассмотрим возможность сокращения сроков строительства. Такие объекты важны для населения. Уверен, вы выполните его в соответствии с планом, вижу, что работа здесь кипит", - приводятся в сообщении слова Савельева. Руководитель Минтранса России осмотрел воздушный пункт пропуска через государственную границу в аэропорту Саранска, где в декабре прошлого года завершены работы по техническому оснащению объекта. Межведомственная комиссия признала воздушный пункт пропуска Саранск соответствующим всем требованиям. Он готов к приему международных рейсов. Пропускная способность – 140 пассажиров в час, установлено семь кабин паспортного контроля. В ходе рабочей встречи главы Мордовии и министра транспорта РФ обсуждалось развитие дорожной отрасли региона и обновление подвижного состава в Саранске. Минтранс России с привлечением средств ФНБ в 2024 году планируется передать в регион четыре низкопольных автобуса малого класса. Республикой разработана и утверждена региональная стратегия развития транспорта. Пакет необходимых документов позволит Мордовии претендовать на поставки подвижного состава с механизмом компенсации 60% стоимости транспортного средства по лизинговым договорам. Глава транспортного комплекса отметил, что в 2024-2026 годах на поддержку дорожной деятельности Мордовии из федерального бюджета запланировано направить 12,4 миллиарда рублей. Через территорию республики проходит федеральная трасса М-5 "Урал". Чтобы улучшить связанность территорий региона и вывести транзитный транспорт, строится новый участок дороги М-5 в обход нескольких населенных пунктов протяженностью более 57 километров. Завершить работы планируется в 2025 году. "Объем дорожного фонда Мордовии в 2023 году составил более 13 миллиардов рублей – почти в два с половиной раза больше, чем три года назад. Позитивная динамика позволила нам продолжить реализацию крупных капиталоемких объектов, построить и отремонтировать за год почти 360 километров автомобильных дорог. Министерству транспорта и Росавтодору спасибо за реальную помощь и дополнительные объемы поддержки. За счет дорожного фонда мы за последние годы закрыли много проблемных вопросов", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Среди ключевых задач Здунов обозначил также обновление парка подвижного состава транспортных предприятий, выполнение комплекса мероприятий по транспортной безопасности железнодорожных объектов, ввод в эксплуатацию международного пункта пропуска и открытие международного авиасообщения из Саранска.

https://ria.ru/20240209/korm-1926510546.html

https://ria.ru/20240202/mordoviya-1924981534.html

https://ria.ru/20231219/tsentr-1916795014.html

https://ria.ru/20231130/vystavka-1912897245.html

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россия, саранск, артем здунов, виталий савельев, федеральное дорожное агентство (росавтодор)