https://ria.ru/20240213/molochniki-1927066864.html

Несколько десятков молочников устроили протест в Париже

Несколько десятков молочников устроили протест в Париже - РИА Новости, 13.02.2024

Несколько десятков молочников устроили протест в Париже

Несколько десятков производителей молока устроили акцию рядом со зданием Нацсобрания Франции, осуждая политику правительства и падение цен на их продукцию,... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T13:51

2024-02-13T13:51

2024-02-13T13:51

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ПАРИЖ, 13 фев – РИА Новости. Несколько десятков производителей молока устроили акцию рядом со зданием Нацсобрания Франции, осуждая политику правительства и падение цен на их продукцию, передает корреспондент РИА Новости. Недалеко от эспланады Инвалидов в центре Парижа – тракторы и бидоны. Несколько десятков манифестантов-производителей молока прибыли в столицу, чтобы выразить несогласие с политикой правительства. "Мы не согласны с мерами правительства по выходу из кризиса. В 14 странах ЕС производители молока протестуют уже месяц, это продолжается во Франции, в Бельгии, в Испании и других странах. Наша цель – показать, что проблема не временная, а структурная. Это проблема цен. Из-за конкуренции цены на сельхозпродукцию падают. И у нас есть предложения, чтобы бороться с этим", - сообщил организатор протеста, президент Ассоциации независимых производителей молока (APLI) Адриен Лефевр. Он отметил, что молочники не прекращали протест, несмотря на призывы ведущих фермерских профсоюзов, и не согласны возвращаться домой. "Сегодня на улицы выходит огромное число молодежи, людей, не входящих в профсоюзы. У нас нет ни малейшего желания прекращать протесты, потому что эти проблемы не были восприняты всерьез", - отметил он. Протестующие установили на проезжей части два трактора и стога с сеном, на котором расположились выкрашенные в цвета французского флага макеты коров. Лефевр сообщил, что в манифестации должны были участвовать порядка 60 тракторов, однако власти города их не пропустили. Фермеры намерены бесплатно раздавать бутылки с молоком прохожим, чтобы привлечь внимание к проблемам их профессии и недостаточному вознаграждению. Аналогичная акция проходит рядом с Эйфелевой башней. Как рассказали фермеры, власти ответили лишь на требования крупных профсоюзов, в том числе в плане усиления контроля за законом Egalim, согласно которому ритейлеры обязаны закупать продукцию у фермеров по справедливым ценам. По их словам, Egalim компенсирует лишь 50% затрат на производство, так как не покрывает продукцию, идущую на экспорт и в рестораны. Он также не защищает их от несправедливой конкуренции со стороны других европейских и иностранных производителей. Ранее во вторник глава профсоюза фермеров FNSEA Арно Руссо сообщил, что французские аграрии готовы возобновить забастовки в случае, если власти страны не примут дополнительных мер по их поддержке.

https://ria.ru/20240211/polsha-1926728286.html

https://ria.ru/20240213/fermery-1927025119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, париж, франция, бельгия, евросоюз