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На Украине посчитали, во сколько обойдется мобилизация 400 тысяч человек - РИА Новости, 13.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:38 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/mobilizatsiya-1927124000.html
На Украине посчитали, во сколько обойдется мобилизация 400 тысяч человек
На Украине посчитали, во сколько обойдется мобилизация 400 тысяч человек - РИА Новости, 13.02.2024
На Украине посчитали, во сколько обойдется мобилизация 400 тысяч человек
Мобилизация 400 тысяч человек может обойтись Украине не менее чем в 34,5 миллиарда долларов, считает украинский финансовый эксперт Евгений Дубогрыз. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:38
2024-02-13T16:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
украина
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Мобилизация 400 тысяч человек может обойтись Украине не менее чем в 34,5 миллиарда долларов, считает украинский финансовый эксперт Евгений Дубогрыз. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Позднее председатель бюджетного комитета Верховной рады Украины Роксолана Пидласа сообщала, что Украине в 2024 году на мобилизацию и закупку техники понадобится порядка 19,1 миллиарда долларов. "По моим расчетам, только денежное довольствие, экипировка и питание на 400 тысяч новых мобилизованных — это примерно 360 миллиардов гривен (9,5 миллиарда долларов) в год. Это без обучения, логистики, комплектации новых центров или их построения, без зарплат инструкторам, нового оружия. То есть реальная цифра втрое, а то и в четыре раза больше — 1,2-1,3 триллиона гривен (34,5 миллиарда долларов)", - сказал Дубогрыз в интервью телеканалу "Эспрессо". Он добавил, что Украине избежать мобилизации не удастся, даже если не будет указанных средств. "Если денег не будет, нам придется их печатать. Это неприятно говорить, но напечатать деньги можно, а вот победу - нет", - подчеркнул эксперт. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Газета New York Times сообщала, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240209/mobilizatsiya-1926500128.html
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вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
На Украине посчитали, во сколько обойдется мобилизация 400 тысяч человек

Эксперт: мобилизация 400 тысяч человек будет стоить Украине $34,5 миллиарда

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Мобилизация 400 тысяч человек может обойтись Украине не менее чем в 34,5 миллиарда долларов, считает украинский финансовый эксперт Евгений Дубогрыз.
Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Позднее председатель бюджетного комитета Верховной рады Украины Роксолана Пидласа сообщала, что Украине в 2024 году на мобилизацию и закупку техники понадобится порядка 19,1 миллиарда долларов.
"По моим расчетам, только денежное довольствие, экипировка и питание на 400 тысяч новых мобилизованных — это примерно 360 миллиардов гривен (9,5 миллиарда долларов) в год. Это без обучения, логистики, комплектации новых центров или их построения, без зарплат инструкторам, нового оружия. То есть реальная цифра втрое, а то и в четыре раза больше — 1,2-1,3 триллиона гривен (34,5 миллиарда долларов)", - сказал Дубогрыз в интервью телеканалу "Эспрессо".
Он добавил, что Украине избежать мобилизации не удастся, даже если не будет указанных средств. "Если денег не будет, нам придется их печатать. Это неприятно говорить, но напечатать деньги можно, а вот победу - нет", - подчеркнул эксперт.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Вице-спикер Рады рассказал о последствиях мобилизации на Украине
9 февраля, 20:16
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Газета New York Times сообщала, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреУкраина
 
 
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