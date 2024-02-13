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Горящую в Анапе многоэтажку построили без разрешительной документации - РИА Новости, 13.02.2024
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20:05 13.02.2024 (обновлено: 22:19 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/mnogoetazhka-1927182581.html
Горящую в Анапе многоэтажку построили без разрешительной документации
Горящую в Анапе многоэтажку построили без разрешительной документации - РИА Новости, 13.02.2024
Горящую в Анапе многоэтажку построили без разрешительной документации
Многоэтажный дом в Анапе, где во вторник вечером загорелась мансарда, построили без проектной и разрешительной документации, сообщили в краевой прокуратуре. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T20:05
2024-02-13T22:19
происшествия
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КРАСНОДАР, 13 фев — РИА Новости. Многоэтажный дом в Анапе, где во вторник вечером загорелась мансарда, построили без проектной и разрешительной документации, сообщили в краевой прокуратуре.&quot;Установлено, что многоквартирный дом возводился в отсутствие проектной и разрешительной документации и введен в гражданский оборот на основании решений Анапского городского суда, вынесенных в июне 2011 года, которыми за гражданами признано право собственности на жилые помещения многоквартирного дома&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Ранее в МЧС сообщили, что в 11-этажном доме № 9 на улице Объездная в Анапе загорелась мансарда. Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. Продолжается эвакуация жильцов загоревшегося дома и близлежащих. Движение транспорта возле места происшествия ограничили.Из горящего дома эвакуировали 440 человек, из них 112 детей. В списке пострадавших числится один житель. При пожаре, по последним данным, пострадали 32 квартиры. Мансарда обрушилась по всей площади. Огонь перекинулся на квартиры на десятом этаже.В мэрии города, в свою очередь, сообщили, что жителей многоэтажки отправят в пункты временного размещения на базе двух отелей. Сейчас туда едут уже 34 человека.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сотрудники ведомства проверят действия контролирующих органов в период эксплуатации жилого дома, в том числе соблюдение правил пожарной безопасности.
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происшествия, анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Анапа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Горящую в Анапе многоэтажку построили без разрешительной документации

Горящая в Анапе многоэтажка была построена без разрешительной документации

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ тушат пожар в жилом доме № 9 на улице Объездной в Анапе
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в жилом доме № 9 на улице Объездной в Анапе - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в жилом доме № 9 на улице Объездной в Анапе
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КРАСНОДАР, 13 фев — РИА Новости. Многоэтажный дом в Анапе, где во вторник вечером загорелась мансарда, построили без проектной и разрешительной документации, сообщили в краевой прокуратуре.
«

"Установлено, что многоквартирный дом возводился в отсутствие проектной и разрешительной документации и введен в гражданский оборот на основании решений Анапского городского суда, вынесенных в июне 2011 года, которыми за гражданами признано право собственности на жилые помещения многоквартирного дома", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили, что в 11-этажном доме № 9 на улице Объездная в Анапе загорелась мансарда. Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. Продолжается эвакуация жильцов загоревшегося дома и близлежащих. Движение транспорта возле места происшествия ограничили.
Из горящего дома эвакуировали 440 человек, из них 112 детей. В списке пострадавших числится один житель. При пожаре, по последним данным, пострадали 32 квартиры. Мансарда обрушилась по всей площади. Огонь перекинулся на квартиры на десятом этаже.
В мэрии города, в свою очередь, сообщили, что жителей многоэтажки отправят в пункты временного размещения на базе двух отелей. Сейчас туда едут уже 34 человека.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сотрудники ведомства проверят действия контролирующих органов в период эксплуатации жилого дома, в том числе соблюдение правил пожарной безопасности.
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ПроисшествияАнапаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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